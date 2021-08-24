Бывший муж Полины Гагариной не может видеть дочь: «В страшном сне бы не приснилось»
43-летний Дмитрий Исхаков и 34-летняя Полина Гагарина уже больше года в разводе. Они совместно продолжают воспитывать общую дочь Мию, которой в конце апреля исполнилось четыре года. До этого, между бывшими партнерами уже были разногласия на этой почве, когда Исхаков запретил экс-супруге вывозить дочь за границу: тогда артистка планировала поехать на отдых с новым возлюбленным.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Личный Instagram @isxakov
А теперь, Дмитрий поделился новым назревающим конфликтом: «Мне в самом страшном никогда не приснилось бы, что придется постоянно спрашивать разрешения, чтобы увидеть дочь», — написал 43-летний Дмитрий на личной странице.
Напомним, что в конце декабря 2020 года 33-летняя Полина Гагарина развелась с 43-летним Дмитрием Исхаковым после 6 лет брака. У бывших супругов есть общая дочь Мия, которая появилась на свет в 2017 году. Кроме того Исхаков вместе с Гагариной воспитывал сына певицы от ее первого брака с актером Петром Кисловым. Дмитрий не только принял Андрея как родного, но и сумел сохранить с ним дружеские отношения после разводы с Полиной. На данный момент, Полина Гагарина недовольство бывшего мужа никак не комментирует.
Фото и видео: Instagram, Rambler, Global Look Press
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram