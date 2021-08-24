Бывший муж Полины Гагариной не может видеть дочь: «В страшном сне бы не приснилось»

Напомним, что в конце декабря 2020 года 33-летняя Полина Гагарина развелась с 43-летним Дмитрием Исхаковым после 6 лет брака. У бывших супругов есть общая дочь Мия, которая появилась на свет в 2017 году. Кроме того Исхаков вместе с Гагариной воспитывал сына певицы от ее первого брака с актером Петром Кисловым. Дмитрий не только принял Андрея как родного, но и сумел сохранить с ним дружеские отношения после разводы с Полиной. На данный момент, Полина Гагарина недовольство бывшего мужа никак не комментирует.