Бывший муж Пелагеи собирается отсудить у нее половину гонораров от концертов

На заседании, которое прошло в Никулинском суде, тоже ничего не прояснилось.

«Заседание перенесли на 3 июня, так как в суд до сих пор не поступила часть ответов на многочисленные запросы Телегина по доходам от выступлений и съемок Пелагеи. Хоккеист претендует на все гонорары, полученные группой за три года брака с артисткой», – рассказал изданию «СтарХит» Филипп Рябченко, адвокат певицы.

Кроме доходов, среди спорного имущества загородный дом бывших супругов стоимостью 54 миллиона, который был куплен в ипотеку, дорогие автомобили, денежные счета.

На счету Телегина также обман – хоккеист скрывал от жены миллион своих доходов, и деньги, полученные от продажи совместной квартиры.

Пелагея и Иван Телегин официально развелись только в конце 2020 года – их бракоразводный процесс тянулся с весны и задержался из-за пандемии. У них также есть общая дочь Таисия.