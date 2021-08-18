Бывший муж Пелагеи признал в суде своего первенца от экс-возлюбленной
Иван Телегин в суде признал ребенка, рожденного от первых отношений с Евгенией Ноур. У них есть общий сын Марк, которому исполнилось 5 лет. В течение долгого времени он отказывался от наследника, хотя на фотографиях видно, что мальчик очень похож на своего отца.
Участия в воспитании сына он не принимал и помогал деньгами тоже нерегулярно — скидывал разные суммы раз в несколько месяцев.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: @itelegin07
Евгения решила разбираться через суд — потребовала алименты в размере 300 тысяч рублей в месяц. Иск был отклонен, однако девушка решила не сдаваться.
Как стало известно «СтарХиту», она уже добилась того, что хоккеист признал сына.
«Ответчик добровольно признал иск, а когда есть взаимное согласие сторон, в проведении ДНК-экспертизы нет необходимости», — сообщили изданию в Никулинском суде Москвы.
Кроме суда за алименты, у Телегина идет разбирательство и с Пелагеей за совместно нажитое имущество. При этом у самого хоккеиста уже новые отношения и не за горами свадьба.
Фото: Instagram Ивана Телегина
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