Бывший муж Пелагеи признал в суде своего первенца от экс-возлюбленной

Иван Телегин в суде признал ребенка, рожденного от первых отношений с Евгенией Ноур. У них есть общий сын Марк, которому исполнилось 5 лет. В течение долгого времени он отказывался от наследника, хотя на фотографиях видно, что мальчик очень похож на своего отца.

Участия в воспитании сына он не принимал и помогал деньгами тоже нерегулярно — скидывал разные суммы раз в несколько месяцев.