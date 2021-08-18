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Бывший муж Пелагеи признал в суде своего первенца от экс-возлюбленной

Хоккеист ушел от Евгении Ноур, когда она была беременна. После рождения сына Телегин почти не принимал участия в его воспитании и нерегулярно помогал материально. Девушке это надоело, и она решила отстаивать свои права через суд.
Бывший муж Пелагеи признал в суде своего первенца от экс-возлюбленной

Иван Телегин в суде признал ребенка, рожденного от первых отношений с Евгенией Ноур. У них есть общий сын Марк, которому исполнилось 5 лет. В течение долгого времени он отказывался от наследника, хотя на фотографиях видно, что мальчик очень похож на своего отца.

Участия в воспитании сына он не принимал и помогал деньгами тоже нерегулярно — скидывал разные суммы раз в несколько месяцев.

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Иван Телегин с дочерью от Пелагеи

Фото: @itelegin07

Евгения решила разбираться через суд — потребовала алименты в размере 300 тысяч рублей в месяц. Иск был отклонен, однако девушка решила не сдаваться.

Как стало известно «СтарХиту», она уже добилась того, что хоккеист признал сына.

«Ответчик добровольно признал иск, а когда есть взаимное согласие сторон, в проведении ДНК-экспертизы нет необходимости», — сообщили изданию в Никулинском суде Москвы.

Кроме суда за алименты, у Телегина идет разбирательство и с Пелагеей за совместно нажитое имущество. При этом у самого хоккеиста уже новые отношения и не за горами свадьба.

Фото: Instagram Ивана Телегина

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