Ернур Канайбеков последовал примеру бывшей супруги

Самым неожиданным стало появление на сцене «обычного казахского парня» Ернура Канайбекова — так называла его бывшая супруга, звезда шоу «Голос-2» Наргиз Закирова. Он последовал ее примеру и решил попытаться получить свой кусочек славы.

Шестой сезон популярного музыкального шоу «Голос» на Первом канале обещает быть жарким! В павильонах «Мосфильма» аншлаг: конкурсанты волнуются, жюри внимательно слушает, представители СМИ, затаив дыхание, следят за ходом шоу.

На сцене также были замечеы такие известные личности как музыкант и телеведущий Антон Лаврентьев, певец Арсений Бородин, певица Нина Шацкая. Взглянуть на них и посмотреть фотографии остальных участников прослушиваний вы можете на сайте WMJ.

Напомним, что в жюри в этом году сидят: вернувшаяся в шоу после декрета Пелагея, которая выглядит просто ослепительно, Леонид Агутин, Александр Градский и Дима Билан.

Фото: Александра Погиба / WMJ.ru, Максим Ли / Первый канал, instagram.com