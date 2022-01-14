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Бывший муж Марины Голуб заявил, что был любовником жены Николая Караченцова

Людмила Поргина вдова Николая Караченцова, они были вместе 40 лет. Актриса ухаживала за супругом после страшной аварии вплоть до его смерти в 2018 году. Этот брак был одним из самых крепких в отечественном шоу-бизнесе. Однако все оказалось не так гладко.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Людмила Поргина

Фото: Lev Ilyin/Global Look Press

Караченцов и Поргина познакомились в театре «Ленком» и влюбились друг в друга на первой же совместной репетиции. Людмила тогда была еще замужем за другим, но она очень быстро развелась. Свадьбу сыграли в 1975 году. В 1978 году у пары родился первенец Андрей.

После смерти актера поползли слухи, что он в течение 20 лет изменял жене с разными женщинами. А недавно в эфире шоу «На самом деле» выступил актер и бывший муж Марины Голуб Вадим Долгачев. Он рассказал, что между ним и Поргиной в 70-х была недолгая интрижка, актеры были любовниками. И, возможно, Андрей — сын Долгачева, а не Караченцова!

Вадим уверяет, что он не знал о том, что Людмила была замужем и их мимолетный роман закончился сразу же, как это стало известно. «Хранил молчание по разным причинам. Во-первых, был жив Николай Караченцов, во-вторых, я сам не решался», — объяснил Долгачев свое внезапное заявление.

Сама Людмила все слова об измене отрицает. Да, она давно знакома с Вадимом, но никаких отношений никогда между ними не было, а сын у нее от Караченцова.

Фото: GlobalLookPress

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