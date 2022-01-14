Бывший муж Марины Голуб заявил, что был любовником жены Николая Караченцова

После смерти актера поползли слухи, что он в течение 20 лет изменял жене с разными женщинами. А недавно в эфире шоу «На самом деле» выступил актер и бывший муж Марины Голуб Вадим Долгачев. Он рассказал, что между ним и Поргиной в 70-х была недолгая интрижка, актеры были любовниками. И, возможно, Андрей — сын Долгачева, а не Караченцова!

Вадим уверяет, что он не знал о том, что Людмила была замужем и их мимолетный роман закончился сразу же, как это стало известно. «Хранил молчание по разным причинам. Во-первых, был жив Николай Караченцов, во-вторых, я сам не решался», — объяснил Долгачев свое внезапное заявление.

Сама Людмила все слова об измене отрицает. Да, она давно знакома с Вадимом, но никаких отношений никогда между ними не было, а сын у нее от Караченцова.