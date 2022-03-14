Бывший муж Лолиты Милявской сделал предложение женщине, с которой изменял артистке

Спортсмен Дмитрий Иванов в эфире передачи «Звезды сошлись» откровенно рассказал об изменах со своей стороны в отношениях с Лолитой Милявской. По его словам, увлечения на стороне у него появились, когда роман с певицей уже трещал по швам. «У меня завязались отношения с Ольгой, когда мы уже расставались. Прожили с Лолитой долгую и красивую жизнь, но так бывает, что расстались», — объяснил он.

На данный момент он снова готов к браку и уже сделал предложение своей избраннице, с которой он вместе уже больше двух лет.