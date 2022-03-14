Бывший муж Лолиты Милявской сделал предложение женщине, с которой изменял артистке
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Фото: Natalya Loginova/ Global Look Press
Спортсмен Дмитрий Иванов в эфире передачи «Звезды сошлись» откровенно рассказал об изменах со своей стороны в отношениях с Лолитой Милявской. По его словам, увлечения на стороне у него появились, когда роман с певицей уже трещал по швам. «У меня завязались отношения с Ольгой, когда мы уже расставались. Прожили с Лолитой долгую и красивую жизнь, но так бывает, что расстались», — объяснил он.
На данный момент он снова готов к браку и уже сделал предложение своей избраннице, с которой он вместе уже больше двух лет.
Бракоразводный процесс звездной пары был долгим и скандальным. Именно благодаря громкому имени своей бывшей жены Дмитрий обрел популярность. После девяти лет совместной жизни Лолите и ее экс-избраннику пришлось долго выяснять отношения в суде.
Певица долго не могла простить предательство спортсмена и пыталась лишить его многих привилегий, которые он получил во время отношений с ней. Так, например, Милявская хотела лишить бывшего кавалера российского и израильского гражданства. Позже артистка судилась с Ивановым из-за его прописки в ее столичной квартире.
Фото: Global Look Press