Бывший муж Ксении Бородиной осудил ее за ложь

Телеведущая любит отвечать на вопросы поклонников в инстаграм. Недавно один из них поинтересовался, запрещает ли она бывшему супругу видеться с их дочерью Теоной. «Тут личное желание только играет роль. Можно красиво писать и сопли распускать, а на деле ничего. А можно ничего не писать и спокойно общаться», — ответила Бородина.

Ответ Омарова не заставил себя ждать. Откровения Ксении возмутили Курбана. Предприниматель поспешил ответить на заявления бывшей жены. «Опять вопрос/ответ, и опять про меня. Теперь по самому больному. Про дочку. Трофим, ты друг или нет? Поговори там, чтоб другие вопросы себе писала», — написал бизнесмен у себя в сториз, обращаясь к бывшему другу.