Бывший муж Ксении Бородиной осудил ее за ложь
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagra @borodylia
В июне прошлого года 38-летняя Ксения Бородина сообщила, что подала документы на развод со своим 41-летним мужем Курбаном Омаровым. В августе прошлого года их брак был официально расторгнут. Их общая дочь Теона осталась жить с матерью. Бородина не запрещает Омарову с ней видеться.
Несмотря на то что изначально Омаров и Бородина развелись достаточно спокойно, сейчас экс-супруги ведут взаимную перепалку в инстаграм. Сначала Бородина обвинила мужа в измене, а затем Омаров заявил, что телеведущая уехала на отдых с его другом Трофимом.
Телеведущая любит отвечать на вопросы поклонников в инстаграм. Недавно один из них поинтересовался, запрещает ли она бывшему супругу видеться с их дочерью Теоной. «Тут личное желание только играет роль. Можно красиво писать и сопли распускать, а на деле ничего. А можно ничего не писать и спокойно общаться», — ответила Бородина.
Ответ Омарова не заставил себя ждать. Откровения Ксении возмутили Курбана. Предприниматель поспешил ответить на заявления бывшей жены. «Опять вопрос/ответ, и опять про меня. Теперь по самому больному. Про дочку. Трофим, ты друг или нет? Поговори там, чтоб другие вопросы себе писала», — написал бизнесмен у себя в сториз, обращаясь к бывшему другу.
Фото: GlobalLookPress, Instagram