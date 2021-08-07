Бывший муж Ксении Бородиной может забрать половину дома, оформленного на ее мать

«Все зависит от того, чем занимается мама Ксении Бородиной. Возможно, она обеспеченный человек и может позволить себе купить дорогостоящий особняк в Подмосковье. Но не исключено, что родительница - обычная пенсионерка, и для суда тогда все будет очевидно», — сказал адвокат.

Судье не составит труда узнать, откуда именно поступили деньги продавцу дома. Если за него заплатила ведущая со своего личного счет, то недвижимость вполне можно будет признать общей собственностью.

Сообщается, что Омаров планирует решить вопрос мирным путем, однако Ксения не собирается идти на уступки. На днях Бородина с размахом отметила свой второй развод, устроив вечеринку с тортом и танцами.