Бывший муж Ксении Бородиной может забрать половину дома, оформленного на ее мать
В таком случае, Омаров якобы не может претендовать на половину от этой суммы. Однако, юристы уверяют, что сильно захотев, блогер может доказать свою причастность к покупке недвижимости, сообщает KP.RU.
Ведь еще несколько лет назад Ксения Бородина говорила в интервью, что средства на дом взяты из общего бюджета.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: @borodylia/Instagram
Юрист Михаил Алексеев прокомментировал ситуацию бывших супругов.
«Все зависит от того, чем занимается мама Ксении Бородиной. Возможно, она обеспеченный человек и может позволить себе купить дорогостоящий особняк в Подмосковье. Но не исключено, что родительница - обычная пенсионерка, и для суда тогда все будет очевидно», — сказал адвокат.
Судье не составит труда узнать, откуда именно поступили деньги продавцу дома. Если за него заплатила ведущая со своего личного счет, то недвижимость вполне можно будет признать общей собственностью.
Сообщается, что Омаров планирует решить вопрос мирным путем, однако Ксения не собирается идти на уступки. На днях Бородина с размахом отметила свой второй развод, устроив вечеринку с тортом и танцами.
Фото и видео: Instagram
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