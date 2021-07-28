Бывший муж Дины Немцовой впервые прокомментировал причину развода

Дина Немцова несколько дней назад в своем блоге поделилась с подписчиками, что развод после недолгого брака перенесла с большим трудом.

Она отметила, что решение было принято, и она о нем не жалеет. Высказался и ее бывший супруг Дмитрий, для которого разрыв с молодой женой стал настоящим шоком.

Он отметил, что до сих пор не понимает причин произошедшего — хотя проблемы были, на развод они точно не тянут.