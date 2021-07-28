Бывший муж Дины Немцовой впервые прокомментировал причину развода
Дина Немцова несколько дней назад в своем блоге поделилась с подписчиками, что развод после недолгого брака перенесла с большим трудом.
Она отметила, что решение было принято, и она о нем не жалеет. Высказался и ее бывший супруг Дмитрий, для которого разрыв с молодой женой стал настоящим шоком.
Он отметил, что до сих пор не понимает причин произошедшего — хотя проблемы были, на развод они точно не тянут.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: @dinanemtsova_
Дмитрий предположил, что Дина просто очень молода и в принципе была не готова к семейной жизни.
«Да, мы с Диной развелись. Почему? Как у всех: не совпали, не сложилось и так далее. Но хорошо, что быстро это поняли. Точнее, она поняла, а я просто согласился, о чем ни капельки не жалею. Мы с ней действительно оказались очень разными и с очень отличающимися взглядами на институт семьи. Что самое интересное, ни мои друзья, ни моя семья, ни я реальную причину понять так и не смогли, да и плевать. То есть много мелких факторов, которые привели к разводу. Мы все их приняли, но на развод они, откровенно говоря, не тянут, хотя в таком возрасте, может быть, и тянут», — поделился Дмитрий.
Напомним, в браке пара была всего год, а причины расставания уточнять не стали.
Фото: Instagram Дины Немцовой
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