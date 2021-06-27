Бывший муж Бритни Спирс прокомментировал ее скандальную речь в суде

Юрист также отметил, что Кевин хочет, чтобы Спирс могла самостоятельно принимать решения касательно своей личной жизни и воспитания детей. «Он хочет, чтобы она была счастливым человеком, потому что это сделало бы ее счастливой матерью. А из ее комментариев очевидно, что она находится под огромным давлением. Люди, находящиеся под давлением, иногда не принимают тех решений, которые они приняли бы, если бы их полностью предоставили самим себе», – добавил адвокат.

Танцор сам воспитывает сыновей 15-летнего Шона и 14-летнего Джейдена, которых певица родила находясь в браке с Федерлайном. Отношения пары продлились с 2004 по 2007 год.

Напомним, что на днях американская певица Бритни Спирс сделала сенсационное признание, обвинив своего опекуна (отца) в давлении над ней. По его решению звезда не может иметь детей и выходить замуж. Против воли ей установили внутриматочную спираль. Бритни принуждали пить литиум, которые негативно сказывался на ее психологическом состоянии. А также она должна была давать концерты и работать на износ, даже если этого не хотела.