Бывший муж Бритни Спирс прокомментировал ее скандальную речь в суде
43-летний танцор и бывший супруг Бритни Спирс рассказал, что он думает о ситуации в семье артистки, которая активно обсуждается в СМИ и среди знаменитостей. «Все, чего я хочу для Бритни, — это чтобы она была счастлива и здорова», – коротко отметил отец сыновей певицы.
Адвокат Федерлайна передал его комментарии для E! News. Юрист отметил, что Кевин активно не погружается в судебное дело об опекунстве, но беспокоится о здоровье бывшей супруги.
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Фото: Global Look Press
«Кевин чувствует, что лучшее для его детей — это чтобы их мать была счастлива и здорова. Если она сможет быть такой без опекунства, это будет потрясающе», – сказал адвокат.
Юрист также отметил, что Кевин хочет, чтобы Спирс могла самостоятельно принимать решения касательно своей личной жизни и воспитания детей. «Он хочет, чтобы она была счастливым человеком, потому что это сделало бы ее счастливой матерью. А из ее комментариев очевидно, что она находится под огромным давлением. Люди, находящиеся под давлением, иногда не принимают тех решений, которые они приняли бы, если бы их полностью предоставили самим себе», – добавил адвокат.
Танцор сам воспитывает сыновей 15-летнего Шона и 14-летнего Джейдена, которых певица родила находясь в браке с Федерлайном. Отношения пары продлились с 2004 по 2007 год.
Напомним, что на днях американская певица Бритни Спирс сделала сенсационное признание, обвинив своего опекуна (отца) в давлении над ней. По его решению звезда не может иметь детей и выходить замуж. Против воли ей установили внутриматочную спираль. Бритни принуждали пить литиум, которые негативно сказывался на ее психологическом состоянии. А также она должна была давать концерты и работать на износ, даже если этого не хотела.
Фото и видео: Global Look Press, Picture-alliance
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