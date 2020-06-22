Бывший муж Бони рассказал о тяжелой болезни и показал фото до исцеления: «Я выглядел как 50-летний старик»

«После борьбы с болезнью на протяжении двух лет, наблюдая за тем, как менялись мое тело и дух, я понял: мне нужно действовать самостоятельно. Классическая медицина не могла понять, от чего мне становится хуже и хуже. Поэтому, как многие пациенты, находящиеся в таком же положении, я обратил внимание на нетрадиционную медицину. Что я понял: многие ее представители — шарлатаны, их методы не основаны на фактах и исследованиях. Некоторые — гении, однако уверены, что только их метод ведет к исцелению, и игнорируют другие способы борьбы с факторами, которые вызывают болезнь. Я будто ходил по минному полю», — поделился он.

Пробуя разные способы и обжигаясь, Алекс вывел свою формулу: исследовать болезнь, учитывать показатели здоровья, консультироваться с врачами, но не доверяться им полностью, слушать свое тело, и не сдаваться.

По неподтвержденным данным, мужчина страдает от болезни Лайма.

Алекс — младший сын миллиардера Майкла Смерфита. Он познакомился с Викторией Боней в 2010 году, долгое время жил с ней в гражданском браке, вместе пара воспитывает дочь Анджелину Летицию, которая родилась в 2012 году. Сейчас Смерфит и Боня не живут вместе.