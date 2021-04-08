Бывший муж Ани Лорак впервые откровенно высказался о разводе с певицей

«Я не буду оправдываться. Было грустно, конечно. 15 лет живешь с человеком, а после определенной ситуации остаешься один в другой стране, куда приехал ради своей семьи», — подчеркнул он.

В эфире YouTube-шоу «Новини. Live» Налчаджиоглу признался, что в одно время его «затянули клубы», но после расставания с Лорак он многое осознал. На данный момент 43-летний бизнесмен, когда-то переехавший из Турции в Киев, встретил новую любовь. Он встречается с 24-летней визажисткой по имени Лилия.

Кроме того, Мурат поддерживает общение с девятилетней дочерью Софией от Лорак. По его словам, девочка не должна отвечать за родительские ошибки. «Слава богу, мы это все решили. Мы два взрослых человека, 15 лет жили вместе, мы друг друга понимаем, уважаем. Каждый знает свои ошибки», — добавил он.