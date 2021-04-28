Бывший «холостяк» рассказал, почему не женился на победительнице.

Антон Криворотов, звездный стоматолог и предшественник Тимати на «Холостяке», так и не сумел выстроить отношения с яркой победительницей, Барбарой Пино. В беседе с изданием «Собеседник» он рассказал, почему не женился, и как проект помог ему научиться выстраивать отношения с девушками.

«Мы были открыты друг другу, искренние, — вспоминает 34-летний Антон. — Да что уже об этом говорить… Но я не жалею, что попал на проект "Холостяк". Это был один из самых ярких эпизодов моей жизни. Если говорить про отношения с девушками, то проект многому меня научил».

Криворотов прокомментировал и многочисленные слухи о том, что девушки приходят на проект ради пиара, чтобы набрать подписчиков, сделать карьеру или найти себе обеспеченного мужа.

«Я не знаю, насколько были девушки искренними в других сезонах "Холостяка", могу рассуждать только про тот, в котором участвовал я. Могу точно сказать, что каждая участница, которая дошла до какого-то значимого этапа, вряд ли пришла на проект строить карьеру. Я имею в виду сейчас восемь человек, которые остались ближе к финалу. То есть это все реальная история, "Холостяк" — это чистой воды психологический проект. Там не может быть все не по-настоящему. Спросите об этом у Тимати, когда его сезон закончится».