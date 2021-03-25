Бывший «холостяк» признался в чувствах к одной из участниц проекта

Антон Криворотов был участником предыдущего сезона «Холостяка», и у него сложились замечательные отношения с Барбарой Пино.

К сожалению, романа не вышло – и причиной стала неверность Антона. После их расставания ходили слухи о том, что Барбара простила Антона, но сам он этого не подтверждает.

«Ни в каких отношениях мы не состоим, изредка перекидываемся какими-то нейтральными фразами под моим фейковым аккаунтом. В любом случае я только с добрыми и позитивными чувствами к ней», — заявил Антон. Он добавил, что больше ни с кем из участниц проекта не общается, хотя хотел бы. Кроме того, он рассказал, что после «Холостяка» у него осталось неприятное послевкусие.

«Это, по моему мнению, гениальный проект. Интересно наблюдать, когда там живые люди, не актеры (в разных смыслах). И конечно, он дает возможность почувствовать себя на месте одной из участниц и пофантазировать, как бы она реагировала на происходящее, потому что, по крайней мере в нашем сезоне, это была настоящая жизнь, не отличающаяся от жизни многих телезрителей! Я желаю этому проекту процветания!»