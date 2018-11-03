Бывший фаворит Аллы Пугачевой проходит лечение от алкоголизма

Сегодня мало кто говорит о Сергее Челобанове, а в 90-е годы сладкоголосый блондин был мечтой миллионов представительниц прекрасного пола. Даже Алла Пугачева не устояла перед ним. Год назад певец откровенно рассказал, что мог стать законным супругом Примадонны, однако певица поставила условие: «Она мне сказала, мол, сначала вылечись от "пристрастия", а там посмотрим, помогала мне лечиться, возила к гипнотизерам разным. Но те сказали, что я не внушаемый».

С каждым годом «пристрастие» Челобанова усугублялось. Некоторое время назад в Сети было опубликовано видео, в котором сотрудники ДПС тормозят автомобиль певца и обнаруживают его за рулем пьяным. Гражданская супруга музыканта, актриса Евгения Долгова, обратилась в редакцию ток-шоу «Андрей Малахов. Прямой эфир» с криком о помощи.

В студии программы Евгения откровенно рассказала о пагубной зависимости супруга, из-за которой была вынуждена уйти из дома с маленьким сыном. «Катастрофа грядет в нашей семье. У нас растет маленький сын, ему два с половиной года. Сергей, когда не выпивает совсем, – это идеальный муж, но как только капля в рот попадает этому человеку, в него вселяется бес. Его нужно спасать», — заявила актриса. В состоянии опьянения Челобанов может поднять руку на супругу и ребенка, а недавно перебил кучу посуды и сломал мебель. Пристрастие Челобанова к алкоголю останавливает Евгению от официальной регистрации отношений. Актриса признается, что у нее уже нет сил мириться с его пьяными выходками. Поэтому она пока не готова становиться мамой снова, хотя очень мечтает о еще одном ребенке от любимого мужчины.

Андрей Малахов помог Сергею лечь в наркологическую клинику. На сегодняшний день артист прошел первый этап реабилитации. В студии ток-шоу Челобанов признался, что очень скучает по семье, но окончательно завязать с алкоголем не готов: «Я до конца пить не брошу, потому что я люблю этот процесс. Но я в состоянии ограничить свою дозу. В свое время у меня хватило мощности с иглы спрыгнуть».