Бывший Ани Лорак о ее возвращении к мужу, и «третьи лишние» в звездных романах
Фото: Global Look Press
Бывший возлюбленный, а по совместительству продюсер Ани Лорак Юрий Фалеса прокомментировал возвращение певицы к бывшему мужу.
Он рассказал, как начинались отношения с Каролиной Куек (настоящее имя певицы). Ради нее он расторг брак со своей женой.
«Пришлось развестись, разделить с бывшей женой двоих детей. Сын остался жить со мной, дочь — с мамой. Я уже сейчас понимаю, что это была большая глупость. А тогда у нас с Каролиной работа была на первом плане, надо было пахать», – рассказывает он.
Он признается, что разрыв с певицей для него стал очень болезненным, хотя им и удалось расстаться по-хорошему. Он оставил Лорак всю команду и всю музыку. Позже он предлагал ей сотрудничество снова, но тогда она уже была замужем за Муратом Налчаджиоглу.
Решение Ани Лорак вернуться к нему и простить измену он полностью одобряет.
«Больше чем на 50 процентов считаю, что это хорошо, потому что у них общий ребенок. Думаю, ради дочки можно простить неверность»,
Даже самым ярким и известным людям нередко приходится становится в отношениях «третьими лишними» – когда возлюбленные встречают новую любовь, и удержать их попросту невозможно.
Недавно стало известно о романе Данилы Козловского, у которого есть общий ребенок от Ольги Зуевой, с замужней Оксаной Акиньшиной.
Фото: Global Look Press
Вместе с Акиньшиной он появился на своей премьере «Чернобыль», где и подтвердил расставание с гражданской супругой, которая живет вместе с дочерью в США. Козловский признался, что поступил очень плохо с Ольгой.
Иногда «жертвами» романов со звездами бывают не знаменитости, а обычные люди. Так, Светлана Малькова, многодетная мать, отправила своего супруга Романа на заработки, но вместо денег он нашел новую любовь в лице Анастасии Макеевой.
Иногда мужчина еще состоит в браке, но скрывает свою любовь, боясь рушить то, что нажито с женой. Так и получилось в отношениях Валерия Меладзе и его бывшей супруги Ирины, которая подарила ему дочерей. Она признавалась – еще за два года до того, как все рухнуло, она чувствовала неладное. Муж отказывался разговаривать с ней, был угрюмым, и однажды, во время ссоры, признался, что у него есть другая женщина, у которой от него есть сын. Ею оказалась Альбина Джанабаева.
Ирина очень переживала, но нашла в себе силы простить бывшего мужа и даже позволила дочерям общаться с сыновьями от Альбины.
Фото: Global Look Press
Расставание с женой, певицей Полиной Гагариной, стало серьезным ударом для известного светского фотографа Дмитрия Исхакова. После развода отношения между партнерами серьезно разладились, несмотря на общую дочь Мию. У певицы начались новые отношения, которые она держит в тайне – вместе с новым возлюбленным она летала отдыхать вместе с дочкой, даже несмотря на то, что Исхаков так и не дал ей разрешения вывезти ребенка.
Фото: Global Look Press
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