Бывший Ани Лорак о ее возвращении к мужу, и «третьи лишние» в звездных романах

Бывший возлюбленный, а по совместительству продюсер Ани Лорак Юрий Фалеса прокомментировал возвращение певицы к бывшему мужу.

Он рассказал, как начинались отношения с Каролиной Куек (настоящее имя певицы). Ради нее он расторг брак со своей женой.

«Пришлось развестись, разделить с бывшей женой двоих детей. Сын остался жить со мной, дочь — с мамой. Я уже сейчас понимаю, что это была большая глупость. А тогда у нас с Каролиной работа была на первом плане, надо было пахать», – рассказывает он.

Он признается, что разрыв с певицей для него стал очень болезненным, хотя им и удалось расстаться по-хорошему. Он оставил Лорак всю команду и всю музыку. Позже он предлагал ей сотрудничество снова, но тогда она уже была замужем за Муратом Налчаджиоглу.

Решение Ани Лорак вернуться к нему и простить измену он полностью одобряет.

«Больше чем на 50 процентов считаю, что это хорошо, потому что у них общий ребенок. Думаю, ради дочки можно простить неверность»,

Даже самым ярким и известным людям нередко приходится становится в отношениях «третьими лишними» – когда возлюбленные встречают новую любовь, и удержать их попросту невозможно.

Недавно стало известно о романе Данилы Козловского, у которого есть общий ребенок от Ольги Зуевой, с замужней Оксаной Акиньшиной.