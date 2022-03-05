Бывшие супруги Петросян и Степаненко снова в суде

Список имущества пары насчитывает несколько томов и более 1000 страниц. Затянувшийся процесс связан с тем, что бывшие муж и жена не готовы уступать друг другу определенные дорогие сердцу предметы. Евгений Петросян особенно переживает за коллекцию антиквариата и картин. Ведь именно он любовно собирал коллекцию много лет. Чтобы показать свою заинтересованность в коллекции Евгений Ваганович даже лично приезжал на одно из заседаний.

Суд отложил заседание на утро 22 марта, в связи с тем, что стороне ответчика потребовалось больше времени на ознакомление с новыми приобщенными к делу материалами.