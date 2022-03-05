Бывшие супруги Петросян и Степаненко снова в суде
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Прошло три месяца и суд по разделу многочисленного совместно нажитого имущества возобновлен. 3-го марта стороны снова встретились на заседании в Московском городском суде. Из эксклюзивного материала «СтарХит» следует, что особое внимание было уделено документу со списком книг. Адвокат Елены Григорьевны отметила, что эти книги имеют для ее клиентки особое значение. Добавив, что Степаненко не претендует на труды сексуального и оккультного характера.
Также спор возник об одном из общих счетов, который был недавно разблокирован. Со стороны Петросяна, также были ходатайства, в том числе касающиеся четырех машиномест в доме в Зачатьевском переулке. Именно в Зачатьевском переулке расположена самая большая и ценная недвижимость экс-супругов. Дом площадью 512 квадратных метров и стоящий по разным оценкам 370-530 миллионов рублей. Его бывшие супруги хотят поделить поровну.
Список имущества пары насчитывает несколько томов и более 1000 страниц. Затянувшийся процесс связан с тем, что бывшие муж и жена не готовы уступать друг другу определенные дорогие сердцу предметы. Евгений Петросян особенно переживает за коллекцию антиквариата и картин. Ведь именно он любовно собирал коллекцию много лет. Чтобы показать свою заинтересованность в коллекции Евгений Ваганович даже лично приезжал на одно из заседаний.
Суд отложил заседание на утро 22 марта, в связи с тем, что стороне ответчика потребовалось больше времени на ознакомление с новыми приобщенными к делу материалами.