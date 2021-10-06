Бывшая жена Сергея Жигунова вернулась к своей юношеской любви

Именно от Андрея актриса ушла к молодому и успешному артисту Сергею Жигунову, познакомившись с ним на съемках картины «Шанс».

Последние лет 15 бывшие возлюбленные Вера и Андрей практически не общались. Мужчина сам решил разыскать Новикову, когда узнал, что она второй раз развелась с Жигуновым: «Вы знаете, вот что такое судьба. Я не смотрю ток-шоу. И как-то совершенно случайно я включаю телевизор. Смотрю — Вера. И она на экране говорит про меня, только не называя моего имени. Ведущий ее спрашивал, допытывался, с каким артистом театра Вахтангова ее "повенчал театр"? Она сказала: "Нет, зачем? У него своя семья…". Она тогда еще не знала, что я развелся».

Ярославцев с теплотой вспоминает отношения с актрисой и намекает на возможное возобновление романа. «У нас же с Верой были тоже семейные отношения несколько лет. И сейчас... Впрочем, не знаю, имею ли я право об этом говорить, не навредить бы Вере… Любовь никуда не исчезает, если настоящая!», — откровенно рассказал Андрей.

Напомним, что Вера Новикова и Сергей Жигунов поженились в 1985 году, в 2007 супруги в первый раз развелись из-за романа актера с коллегой по сериалу «Моя прекрасная няня» Анастасией Заворотнюк. В 2009 бывшие супруги снова поженились и их отношения продлились 11 лет. В 2020 Вера и Сергей расстались.