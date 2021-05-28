Бывшая жена жениха Макеевой выиграла суд по алиментам
Пока Анастасия Макеева и Роман Мальков готовятся к свадьбе, бывшая супруга Романа сделала ему «свадебный подарок» – подала в суд на алименты, решение которого оказалось в ее пользу.
Ранее Роман говорил, что сам платит деньги на своих детей, однако Светлана заявила, что не видела их, и потому решилась подать в суд.
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Фото: @svetamalkova
«На данном этапе, пройдя три заседания, на четвертом мы выиграли дело! Решение вступило в силу! А теперь посмотрим, отвечают ли эти люди за свои слова, которые бросали мне в лицо полгода. Они же говорили, что алименты будем выплачивать после суда», – рассказала Светлана в своем блоге.
Она отметила, что на старшего сына алименты не подавала – его воспитанием будет заниматься бывший муж и его новая супруга.
При этом она добавила, что закон никак не защищает женщин после развода.
«Фраза «выбивать алименты на детей» звучит так унизительно. Возникает вопрос, а почему мама, оставшись с ребенком, должна нанимать адвоката, платить за юридические услуги, собирать справки, чтобы «выбить» алименты на содержание детей, в рождении которых участвовали двое? Мне абсолютно не нравится подход к выплате алиментов, я совершенно не согласна с такими законами! В такой ситуации законы должны сработать моментально, чтобы обязать содержать детей сразу. Отец должен платить алименты до суда, иначе это настолько выматывает, что хочется просто послать таких папаш с их алиментами».
Фото и видео: Instagram Светланы Мальковой
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