Бывшая жена жениха Макеевой выиграла суд по алиментам

Пока Анастасия Макеева и Роман Мальков готовятся к свадьбе, бывшая супруга Романа сделала ему «свадебный подарок» – подала в суд на алименты, решение которого оказалось в ее пользу.

Ранее Роман говорил, что сам платит деньги на своих детей, однако Светлана заявила, что не видела их, и потому решилась подать в суд.