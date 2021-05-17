Бывшая жена жениха Макеевой подала на нее в прокуратуру: «Испортила мне репутацию»

Анастасия Макеева, заведя роман с женатым строителем с четырьмя детьми, обзавелась репутацией разлучницы — актрису осудили даже ее поклонники. Сдаваться она не стала и решила объяснить, как было дело — попутно выставив бывшую жену Романа не в лучшем свете. Сам он тоже присоединился и заявил, что платит детям большие алименты.

Светлане такие высказывания — как соль на рану. Она заявила, что не получала никаких денег, а также направила в прокуратуру жалобу на Макееву. Также женщина опубликовала документы, что Роман действительно является должником. А жалоба в прокуратуру написана, чтобы защитить репутацию. Об этом сообщает издание «СтарХит».

«Роман, кому же ты врешь? Это уже так смешно! Если бы он платил алименты, разве я стала бы подавать иск в суд? Хочешь позиционировать себя крутым "бизнесменом"? Просто не пиши лучше ничего! Да, и Анастасии скажи, чтобы меня прекратила преследовать и обвинять в клевете. Заявление отправлено в прокуратуру на нее», — заявила Светлана.