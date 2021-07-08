passion.ru

Бывшая жена Валерия Меладзе заявила, что новая семья Валерия Меладзе ее не касается

Несмотря на то, что пара сохранила хорошие отношения, Ирина считает, что новая семья бывшего мужа ее не касается.
Бывшая жена Валерия Меладзе заявила, что новая семья Валерия Меладзе ее не касается

Ирина Меладзе развелась с Валерием Меладзе, когда он завел отношения и семью с Альбиной Джанабаевой. Несмотря на неприятную ситуацию, они сумели сохранить хорошие отношения ради детей.

Как рассказала Ирина в «Судьбе человека», они общаются чаще всего именно на тему совместных детей. Впрочем, с днем рождения она бывшего мужа тоже поздравляет.

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
1 / 10

Ирина Меладзе

Фото: @irinameladze_

Однако с рождением дочери Агаты от Альбины Джанабаевой она поздравлять не стала – считает, что новая семья ее не касается.

«Я не поздравляла его, когда он недавно стал отцом в шестой раз. Это все-таки уже не наши совместные дети», – заявила она, объяснив, что имеет четкую позицию по этому вопросу.

При этом отношения с Валерием у них ровные, без обид и претензий. Дружбы, однако, нет – Ирина Меладзе считает, что она и не нужна.

«У нас довольно ровные отношения. Все-таки есть дети совместные. И не то что мы хотим или не хотим общаться. Мы как родители должны взаимодействовать. Дружбы, конечно, нет. Да и не нужна она»

Также Ирина Меладзе высказалась по поводу обвинений Константина Меладзе в домогательстве к артисткам, отметив, что в это не верит, и, более того, была свидетельницей совершенно обратной ситуации.

«Это был начало «нулевых», шла съемка в Киеве. На тот момент на киностудии шла примерка. Там был Костя и эта дама. Она вела себе неприличным образом. Это было на моих глазах. На глазах у всех она приставала к продюсеру, и самое отвратительное, что я ей не мешала. Он чувствовал смущение, но ее не смущало ничего. Я устроила скандал бывшему мужу. “Что здесь происходит?”. Он сказал, это не то, что я думаю. Я была шокирована такой атакой на продюсера. На следующий день я взяла с собой Яну, девицу пришлось поставить на место. Она зашла в гримерную мужа, открыла дверь ногой. Я поговорила с ней, предложила выйти и зайти поздороваться», – рассказала она. Имя артистки она называть не стала из уважения к ее детям.

«Я хочу сказать, что иногда женщины ведут себя таким образом, что тут хочется задать вопрос, где больше зла. Иногда со стороны женщин. Здесь спорный вопрос. Это выглядело как охота в джунглях, война без правил. Все что на их пути появлялось — семьи, дети, жены — все сметалось. Там была цель, и включался секундомер как на стадионе. Эти дамы вели себя как солдаты на войне».

Фото: Instagram Ирины Меладзе

Подписывайтесь на страницы passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!