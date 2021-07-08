Бывшая жена Валерия Меладзе заявила, что новая семья Валерия Меладзе ее не касается

«Я не поздравляла его, когда он недавно стал отцом в шестой раз. Это все-таки уже не наши совместные дети», – заявила она, объяснив, что имеет четкую позицию по этому вопросу.

При этом отношения с Валерием у них ровные, без обид и претензий. Дружбы, однако, нет – Ирина Меладзе считает, что она и не нужна.

«У нас довольно ровные отношения. Все-таки есть дети совместные. И не то что мы хотим или не хотим общаться. Мы как родители должны взаимодействовать. Дружбы, конечно, нет. Да и не нужна она»

Также Ирина Меладзе высказалась по поводу обвинений Константина Меладзе в домогательстве к артисткам, отметив, что в это не верит, и, более того, была свидетельницей совершенно обратной ситуации.

«Это был начало «нулевых», шла съемка в Киеве. На тот момент на киностудии шла примерка. Там был Костя и эта дама. Она вела себе неприличным образом. Это было на моих глазах. На глазах у всех она приставала к продюсеру, и самое отвратительное, что я ей не мешала. Он чувствовал смущение, но ее не смущало ничего. Я устроила скандал бывшему мужу. “Что здесь происходит?”. Он сказал, это не то, что я думаю. Я была шокирована такой атакой на продюсера. На следующий день я взяла с собой Яну, девицу пришлось поставить на место. Она зашла в гримерную мужа, открыла дверь ногой. Я поговорила с ней, предложила выйти и зайти поздороваться», – рассказала она. Имя артистки она называть не стала из уважения к ее детям.

«Я хочу сказать, что иногда женщины ведут себя таким образом, что тут хочется задать вопрос, где больше зла. Иногда со стороны женщин. Здесь спорный вопрос. Это выглядело как охота в джунглях, война без правил. Все что на их пути появлялось — семьи, дети, жены — все сметалось. Там была цель, и включался секундомер как на стадионе. Эти дамы вели себя как солдаты на войне».