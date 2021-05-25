Бывшая жена Валерия Меладзе рассказала, как объяснила дочерям развод с их отцом

Ирина Меладзе и Екатерина Додонова стали гостями нового шоу Агаты Муцениеце «МамBook» и пообщались на тему, близкую для всех – воспитание детей. Свой канал Агата Муцениеце, которая не так давно развелась с мужем Павлом Прилучным, создала на смену популярного шоу «Честный развод», где она общалась с известными гостьями. У Агаты двое детей, поэтому эта тема для нее также очень актуальна.

Ирина и Валерий Меладзе развелись в 2011 году после 17 лет брака. У них есть три дочери – Инга, Софья и Арина. Причиной развода, по неофициальным причинам, стала новая возлюбленная Меладзе и его нынешняя жена, Альбина Джанабаева, которая имела от него сына.

Ирина призналась, что не стала говорить детям о том, что папа уехал на гастроли и скоро вернется – она посчитала, что в этом нет смысла. Напротив, она стояла важным все объяснить детям, насколько это было возможно, ведь младшей дочери на тот момент было три года, а средней – семь лет.

Однако старшей дочери Инге она объясняла многое, как отметила Ирина, даже слишком.

«Нужно не просто говорить, нужно объяснить ребенку логику своего поступка», – отметила она.

Логику поступка их отца она им объяснять не стала, однако отметила, что девочки вскоре все узнали сами.

«Понятно, что они умели читать, и в школу они ходили, и пресса не щадила нас», – объяснила Ирина. «Я прошла все этапы, закалка у меня жесткая была. Я сажала их и разговаривала – мне и самой было важно разобраться для себя».