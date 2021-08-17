Бывшая жена Вадима Казаченко рассказала, как оправилась после скандального развода

Ольга призналась, что буквально молилась о том, чтобы не сойти с ума. Ей также удалось найти хорошего специалиста на одном из ток-шоу, посвященных ее отношениям с мужем.

«В тот момент хваталась за любую возможность и молила Бога только об одном: как бы выжить и не чокнуться».

Сейчас ей стало намного легче – она даже готова снова выйти замуж.