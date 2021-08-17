Бывшая жена Вадима Казаченко рассказала, как оправилась после скандального развода
Ольга Казаченко, к которой тогда было привлечено всеобщее внимание, призналась в беседе с изданием «Собеседник», что ей пришлось очень непросто – и даже потребовалась помощь психологов.
«У меня должно было быть миллион психологов, психотерапевтов, реабилитационных центров», – заявила она.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: @olga__kazachenko
Ольга призналась, что буквально молилась о том, чтобы не сойти с ума. Ей также удалось найти хорошего специалиста на одном из ток-шоу, посвященных ее отношениям с мужем.
«В тот момент хваталась за любую возможность и молила Бога только об одном: как бы выжить и не чокнуться».
Сейчас ей стало намного легче – она даже готова снова выйти замуж.
«Замуж я уже готова, даже несмотря на свой прошлый прекрасный опыт. Он меня не отвратил. Но пока у меня нет жениха», – отметила она.
Своего идеального мужчину Ольга описала, как жесткого, напористого и с прекрасным чувством юмора.
«Мне в мужчинах нравится чувство юмора. Этим меня можно легко покорить! Я люблю напористых мужчин, которые «ля-ля» не разводят. Знаешь, бывает, что мужчины во время общения с девушкой стесняются. Вот, я таких не люблю. Хочется, чтобы он был напористым и, быть может, даже грубым!».
Фото: Instagram Ольги Казаченко
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