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Бывшая жена Романа Малькова рассекретила размер алиментов, назначенных судом

Вопрос с выплатой денежных средств на обеспечение троих наследников не может решиться целый год. Наконец экс-супруги смогли договориться.
Слайд, который
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Роман Мальков с женой и сыном

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Судебная тяжба между многодетными родителями сильно затянулась. После года переговоров экс-супруги Роман и Светлана Мальковы определились с размером алиментов. Отныне бывшая жена предпринимателя будет получать 15 тысяч 700 рублей за каждого ребенка вместо 17 тысяч. К слову, выплачивать деньги за мальчика, который принял решение остаться с отцом, муж Макеевой не будет.

«Ну вот и завершился суд по алиментам, который длился почти год. Алименты присудили по 15 700, а было 17 000, это чуть больше 100 долларов на ребенка. Обидно ли мне за детей? Конечно, нет, потому что с такой мамой, как я, у детей будет все! На суд пришел Василий и все два часа говорил только об Америке. Да, кстати, свекровь тоже была, но слова голоса ей не дали, она забыла перед этим получить диплом юриста», — поделилась Малькова в блоге.

Светлана вместе с тремя детьми переехала в Штаты к новому избраннику. Женщина собирается выйти замуж за американца из Сиэтла. Напомним, что до этого многодетная мать с наследниками проживала на территории Словении.

Фото: Global Look Press, соцсети

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