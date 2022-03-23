Бывшая жена Романа Малькова рассекретила размер алиментов, назначенных судом

Судебная тяжба между многодетными родителями сильно затянулась. После года переговоров экс-супруги Роман и Светлана Мальковы определились с размером алиментов. Отныне бывшая жена предпринимателя будет получать 15 тысяч 700 рублей за каждого ребенка вместо 17 тысяч. К слову, выплачивать деньги за мальчика, который принял решение остаться с отцом, муж Макеевой не будет.

«Ну вот и завершился суд по алиментам, который длился почти год. Алименты присудили по 15 700, а было 17 000, это чуть больше 100 долларов на ребенка. Обидно ли мне за детей? Конечно, нет, потому что с такой мамой, как я, у детей будет все! На суд пришел Василий и все два часа говорил только об Америке. Да, кстати, свекровь тоже была, но слова голоса ей не дали, она забыла перед этим получить диплом юриста», — поделилась Малькова в блоге.