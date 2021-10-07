Бывшая жена Резо Гигинеишвили намекнула на его проблемы с деньгами
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: @rezofilm/Instagram
Оболенцева уверена, что намного важнее достижения избранника, чем сумма денег в его кошельке. «Если бы богатство мужчины имело для меня значение, у меня бы не было третьего брака. Для меня важно, чтобы мужчина состоялся. Если он композитор, то должен состояться в этом деле. Если он бизнесмен, то, конечно, должен иметь высокий доход. Тут важна успешность человека, а не его богатства», — поделилась Надежда в интервью для YouTube-канала Tatler Russia.
До встречи с Резо Гигинеишвили у бизнесвумен за плечами было два брака с более состоятельными в финансовом плане мужчинами: влиятельным предпринимателем Денисом Михайловым и миллиардером Айратом Исхаковым. Третий брак Оболенцевой с Гигинеишвили продлился всего год.
«Со своими бывшими мужьями я не дружу. Для меня это не самая интересная история. Люди расходятся, когда есть какое-то разочарование. И зачем дружить? Получается, что ты тянешь свое прошлое за собой», — считает Надежда.
Фото и видео: Instagram