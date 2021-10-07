Бывшая жена Резо Гигинеишвили намекнула на его проблемы с деньгами

До встречи с Резо Гигинеишвили у бизнесвумен за плечами было два брака с более состоятельными в финансовом плане мужчинами: влиятельным предпринимателем Денисом Михайловым и миллиардером Айратом Исхаковым. Третий брак Оболенцевой с Гигинеишвили продлился всего год.

«Со своими бывшими мужьями я не дружу. Для меня это не самая интересная история. Люди расходятся, когда есть какое-то разочарование. И зачем дружить? Получается, что ты тянешь свое прошлое за собой», — считает Надежда.