Бывшая жена певца Bahh Tee рассказала, что муж поднимал на нее руку: жуткие подробности

«Я очень плохой человек, не понимаю, как жить с этим и что делать», — именно с такими словами Фаргана Гасанова в первый раз пришла на прием к психологу. Сейчас девушка возвращается к нормальной жизни и пытается забыть то, что произошло с ней в браке с певцом Bahh Tee, но несколько лет Фаргана страдала от заниженной самооценки. О том, какими на сомом деле были «счастливые семейные отношения» пары, Гасанова решила рассказать в интервью изданию «СарХит».

Экс-супруга певца призналась, что муж неоднократно поднимал на нее руку: «Началось это еще в медовый месяц, я очень испугалась, не знала, что делать, и никому не рассказала. Да, я не ангел, но насилие — это ужасно и нет таких причин, чтобы его оправдать. Когда он злился, то не просто кричал, он визжал. Мог взять меня за волосы и таскать по полу, мог выкручивать мне руки и орать в уши так, что было больно», — рассказала журналистам Фаргана.

Также девушка рассказала, что подвергалась не только физическому насилию. По словам Гасановой, муж и его семья все время доказывали ей, что она никому кроме Бахтияра не нужна: «В какой-то момент я даже начала заикаться и стесняться себя, думая, что урод. В Новосибирске пошла к психологу, так как было уже невыносимо: думала о суициде».

Чуть позже Фаргана узнала, что ее супруг начал встречаться с другой. Именно эта девушка сейчас является женой исполнителя. «Узнав, сразу подала на развод. Мы развелись дистанционно, я не хотела его видеть», — призналась Гасанова.