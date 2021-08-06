Бывшая жена Пьехи возмутилась хайпом на истории с ее сыном: «Приготовили ему место на кладбище»
Хотя многие посочувствовали семье музыканта, нашлись и те, кто отреагировал на историю очень неоднозначно.
Так, например, Стас Барецкий заявил, что готовит для мальчика место на кладбище, что очень возмутило Наталью Горчакову.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: @knyaginya
Молодая женщина заявила, что не понимает, как относится к подобным диким высказываниям, и хочет объяснить шоумену, что так не шутят.
«Да-да, вы не ослышались. Шоумен Стас Барецкий ранее выделил место на кладбище певице МакSим, которая жива, теперь взялся за Петю. Господин Барецкий высказался в Сети о том, что оставил для моего сына место на Ваганьковском кладбище рядом с могилой Владимира Высоцкого», — ужасается Горчакова.
Она заявила, что по мнению Барецкого, они должны этим гордиться.
«Отметил, что это место стоит аж 40 миллионов рублей, и мы со Стасом должны гордиться этим. Не знаю, как комментировать такие вещи, ведь мужчина явно не в себе. Меня удивляет, что он козыряет своим знакомством со Стасом, говорит, какой Петя замечательный, озорной и предлагает ему... гроб».
Фото: Instagram Натальи Горчаковой
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