Бывшая жена Олега Яковлева из «Иванушек» оказалась в психушке

Александра Куцевол, гражданская жена Олега Яковлева из группы «Иванушки international», как оказалось, лечится в психиатрической больнице. Выяснить это удалось журналистам издания «Стархит».

После смерти артиста возникли вопросы с его наследством – музыкант завещал все своему другу Роману Радову. Однако в одной из квартир осталась жить его гражданская жена. Поскольку это незаконно, завтра ее должны были выселить судом. Но Куцевол предоставила справку о том, что она лечиться в психиатрической больнице.

Ранее гражданская жена Яковлева предоставляла справки о том, что состояла с ним в браке, однако суд их не принял. В завещании она указана также не была.

«Куцевол делает все, чтобы оттянуть момент, когда ей все-таки придется покинуть жилплощадь, — прокомментировал «СтарХиту» актер Алексей Шаранин, который является близким другом Романа Радова. — Кстати, она уже лежала в клинике Соловьева в 2017 году. Именно тогда стало известно, что Саши нет в завещании. Видимо, сейчас у нее так же расстроены нервы. Кроме того, 24-го марта у Куцевол назначен еще один суд — по делу о незаконном обогащении — ни Рома, ни Таня (племянница Олега — прим. ред.) к нему отношения не имеют. Но становится понятно, что не только им Александра не отдает присвоенное добро».