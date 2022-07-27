Бывшая жена Меладзе прокомментировала слухи о его разводе

Накануне некоторые СМИ сообщили, что союз композитора Константина Меладзе и исполнительницы Веры Брежневой распался. Якобы певица устала терпеть внимание супруга к молодым солисткам и ушла от него. И все это произошло на фоне слухов о воссоединении Константина Меладзе с экс-женой Яной Сумм, которую он перевез к себе в Италию.

И пока звездная пара упорно отмалчивается о проблемах в отношениях, экс-пассия композитора решила прояснить ситуацию. По словам Яны Сумм, она действительно прилетала в Италию, но лишь для того, чтобы забрать их общую дочь Лию, которая на тот момент гостила у отца. Да и в возможный развод Меладзе и Брежневой она также не верит: «Я не знаю, как там у них было раньше, как сейчас. Но по моим наблюдениям, все у них в семье в порядке».

Напомним, Меладзе и Брежнева поженились в 2015 году. За время совместной жизни они активно планировали прибавление в семействе, но пока не получилось.