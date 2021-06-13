Бывшая жена Ильи Прусникина больше не скрывает новые отношения
Предположения о том, что Ирину и участника шоу «Танцы» Даниила Патлаха связывают больше, чем дружеские отношения, появились уже давно. Но официально о своих отношениях, пара решила заявить на мероприятии в Санкт-Петербурге, где пара появилась вместе. Еще одним доказательством теплых чувств между Смелой и Патлахом, стали публикации в социальных сетях: бывшая жена солиста Little Big опубликовала кадры, где танцор нежно ее целует. И подписала изображения: «На 16-й премии «Топ 50. Самые знаменитые люди Санкт-Петербурга» пришла и забрала свою статуэтку за значительный прорыв в музыкальной области».
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Личный Instagram @smelaya_ira
Даниил Патлах тоже не оставил ситуацию без внимания.
Как сообщает издание StarHit, танцор отшутился: «На самом деле мы познакомились за пару часов до этого мероприятия в супермаркете, я выбирал питьевой йогурт, а Ира нижнее белье. Я рассказал ей, что люблю собак и ковры, потому что они задают стиль всей комнате, а также помог выбрать трусики. А она решила меня пригласить на ковровую дорожку, где «Собака» вручала ей сторожевую собаку от города за вклад в музыкальную культуру. С удовольствием рассказал бы, что было дальше, но бармен что-то подмешал мне в апероль, и я очнулся в Воронеже на крыше гаража без документов».
Напомним, что Ирина Смелая и солист группы Little Big, Илья Прусикин, в пршлом году объявили о разводе. И обы не стали долго переживать расставание и начали новые отношения.
Фото и видео: Рамблер, Instagram @smelaya_ira, Global Look Press, StarFace
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