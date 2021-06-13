Бывшая жена Ильи Прусникина больше не скрывает новые отношения

Как сообщает издание StarHit, танцор отшутился: «На самом деле мы познакомились за пару часов до этого мероприятия в супермаркете, я выбирал питьевой йогурт, а Ира нижнее белье. Я рассказал ей, что люблю собак и ковры, потому что они задают стиль всей комнате, а также помог выбрать трусики. А она решила меня пригласить на ковровую дорожку, где «Собака» вручала ей сторожевую собаку от города за вклад в музыкальную культуру. С удовольствием рассказал бы, что было дальше, но бармен что-то подмешал мне в апероль, и я очнулся в Воронеже на крыше гаража без документов».

Напомним, что Ирина Смелая и солист группы Little Big, Илья Прусикин, в пршлом году объявили о разводе. И обы не стали долго переживать расставание и начали новые отношения.