Бывшая жена Ильи Прусикина пожаловалась на преследование и угрозы: «Откуда столько ненависти?»

Ирина Смелая, бывшая жена Ильи Прусикина, рассказала, что ей угрожают анонимные люди.

Она отметила, что под ее постом неизвестный мужчина написал ей:

«Я бы на твоем месте так не выпендривался, особенно когда твой адрес и номер машины давно выследили».

Артистка призналась, что очень устала от злости и ненависти хейтеров и просит оставить ее в покое:

«Я устала от этого всего! Абсолютно не понимаю этих людей, откуда столько злости и неуверенности в себе? Откуда столько зависти? Почему нельзя заниматься своей жизнью, следить за тем, что ты делаешь? Еще и опускаются до угроз… Вы вообще в своем уме там все?», — пишет она.