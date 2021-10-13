Бывшая жена Ильи Прусикина пожаловалась на преследование и угрозы: «Откуда столько ненависти?»
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Фото: @smelaya_ira
Ирина Смелая, бывшая жена Ильи Прусикина, рассказала, что ей угрожают анонимные люди.
Она отметила, что под ее постом неизвестный мужчина написал ей:
«Я бы на твоем месте так не выпендривался, особенно когда твой адрес и номер машины давно выследили».
Артистка призналась, что очень устала от злости и ненависти хейтеров и просит оставить ее в покое:
«Я устала от этого всего! Абсолютно не понимаю этих людей, откуда столько злости и неуверенности в себе? Откуда столько зависти? Почему нельзя заниматься своей жизнью, следить за тем, что ты делаешь? Еще и опускаются до угроз… Вы вообще в своем уме там все?», — пишет она.
Ирина отметила, что буллинг и преследования — это очень страшно, и призывает людей не молчать о своих проблемах, а бороться с этим.
«Никому не пожелаю столкнуться с травлей, буллингом, тем более — с угрозами. Хочу, чтобы люди не молчали об этом и ничего не боялись! Пожалуйста, не молчите о своих проблемах, не молчите, если вас обижают. Говорите об этом, рассказывайте, ведь рядом всегда будут те люди, которые помогут», — призвала она.
А всем своим злопыхателям она пожелала найти свое счастье и заниматься собственной жизнью.
«Я искренне надеюсь, что все узколобые и обиженные на эту жизнь люди обретут свое счастье и все у них будет хорошо. А если вы думаете, что ваши злые, токсичные слова что-то решают в жизни незнакомого вам человека, то это не так! Мне вас жаль».
Фото: Instagram