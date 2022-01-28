Бывшая жена Грачевского показала фигуру и рассказала об анорексии
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram @anna_grachevskaya
После публикации фотографий Анна сталкивается как с комплиментами своей внешности, так и с жесткой критикой. Многие поклонники девушки отмечают, что она слишком сильно похудела. Бывшая жена режиссера старается соответствовать всем канонам красоты в инстаграм.
Раньше Анна страдала от анорексии и булимии. В тяжелые моменты вес девушки едва превышал отметку в 40 килограммов. Выбраться из этого состояния ей помогли родные. «Слава богу, моя анорексия не достигла того момента, когда пища уже не усваивается, хотя я была уже на пороге этого. Но потом последовала обратная сторона, булимия — неконтролируемое потребление пищи, и пришлось обратиться к врачу», — цитирует бывшую супругу Грачевского «СтарХит».
Сейчас Анна всячески отрицает, что болезнь к ней вернулась. Девушка написала в своем инстаграм, что ее фигура — заслуга питания и тренировок.
«Для «экспертов», чтобы не выглядеть глупо, для начала предлагаю ознакомиться с понятием и разобраться в этом заболевании и симптомах, прежде чем каждому стройному или похудевшему человеку это приписывать. Ну а я нравлюсь себе, в свои 35 и горжусь своим телом и двигаюсь к лучшей версии себя. Скучаю по тренировкам в зале (на отдыхе самостоятельно тренируюсь), скоро вернусь в спортивный режим и к лету буду просто конфеткой», — написала Анна Грачевская.
Фото: Instagram