Бывшая жена Грачевского показала фигуру и рассказала об анорексии

Сейчас Анна всячески отрицает, что болезнь к ней вернулась. Девушка написала в своем инстаграм, что ее фигура — заслуга питания и тренировок.

«Для «экспертов», чтобы не выглядеть глупо, для начала предлагаю ознакомиться с понятием и разобраться в этом заболевании и симптомах, прежде чем каждому стройному или похудевшему человеку это приписывать. Ну а я нравлюсь себе, в свои 35 и горжусь своим телом и двигаюсь к лучшей версии себя. Скучаю по тренировкам в зале (на отдыхе самостоятельно тренируюсь), скоро вернусь в спортивный режим и к лету буду просто конфеткой», — написала Анна Грачевская.