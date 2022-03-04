Бывшая жена Билла Гейтса назвала истинные причины развода с миллиардером

Бывшая супруга основателя «Майкрасофт» отметила, что романы со стороны мужа с сотрудницами она простить смогла, но отсутствие доверия в отношениях все равно привели к разводу. «Это не произошло в одночасье, ничего конкретного не случилось. Просто настал момент, когда я поняла, что не могу доверять тому, что у нас было», — сказала Мелинда.

Отметим, что сейчас бывшие супруги поддерживают рабочие отношения. Женщина призналась: «Конечно, я желаю ему добра. Я не желаю ему зла. У нас продуктивные рабочие отношения, и я думаю, они будут продолжаться».