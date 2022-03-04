Бывшая жена Билла Гейтса назвала истинные причины развода с миллиардером
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Фото: Global Look Press
В 1994 году Билл Гейтс и Мелинда сыграли роскошную свадьбу. В тот момент женщина была уверена, что они будут вместе, пока смерть не разлучит их. Однако спустя 27 лет брака супруги в мае прошлого года объявили о своем расставании. В эксклюзивном интервью CBS Mornings Мелинда Гейтс поделилась причиной развода с мужем. Женщина рассказала, что очень тяжело пережила разрыв. Не только потому, что ее предали, но и потому, что это стало очень обсуждаемой новостью. После долгого молчания Мелинда приняла решение развеять все слухи.
Бывшая супруга основателя «Майкрасофт» отметила, что романы со стороны мужа с сотрудницами она простить смогла, но отсутствие доверия в отношениях все равно привели к разводу. «Это не произошло в одночасье, ничего конкретного не случилось. Просто настал момент, когда я поняла, что не могу доверять тому, что у нас было», — сказала Мелинда.
Отметим, что сейчас бывшие супруги поддерживают рабочие отношения. Женщина призналась: «Конечно, я желаю ему добра. Я не желаю ему зла. У нас продуктивные рабочие отношения, и я думаю, они будут продолжаться».
Фото и видео: Global Look Press, Passion.ru