Бывшая жена Аршавина показала нового мужчину: «Он был мне очень нужен»
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я выбрал вместо рекламы.
Фото: @arshavina_alisia_7/Instagram
«Спасибо тебе, что сорвался, приехал, оставив свои дела, просто чтобы подставить плечо. Посмеяться, несмотря на то, что физически и это уже сложно сделать. А главное — просто дал энергию, чтобы не выживала, а жила. Очень ценю», — написала бывшая супруга Андрея Аршавина.
Фото: @petro_25_official/Instagram
Юрист, в свою очередь, ответил на слова экс-супруги известного футболиста: «Я рад был встрече с тобой, дорогая: поговорить обо всем — где-то посмеяться, где-то погрустить... благодарю. Жду следующей встречи, за честными, душевными разговорами обо всем... Улыбайся. Ты прекрасна».
Аршавина отметила, что успела сблизиться с Петросом: «Он был мне очень нужен. Появился посторонним, а уехал близким».
Напомним, что после скандального развода с Андреем Аршавиным, который ради Алисы оставил ведущую Юлю Барановскую и троих общих детей, бывшая модель серьезно заболела и лишилась носа. Сейчас Аршавина планирует восстанавливаться и делать пластическую операцию, когда найдет на нее средства.
Фото и видео: Instagram