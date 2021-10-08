Бывшая жена Аршавина показала нового мужчину: «Он был мне очень нужен»

Юрист, в свою очередь, ответил на слова экс-супруги известного футболиста: «Я рад был встрече с тобой, дорогая: поговорить обо всем — где-то посмеяться, где-то погрустить... благодарю. Жду следующей встречи, за честными, душевными разговорами обо всем... Улыбайся. Ты прекрасна».

Аршавина отметила, что успела сблизиться с Петросом: «Он был мне очень нужен. Появился посторонним, а уехал близким».

Напомним, что после скандального развода с Андреем Аршавиным, который ради Алисы оставил ведущую Юлю Барановскую и троих общих детей, бывшая модель серьезно заболела и лишилась носа. Сейчас Аршавина планирует восстанавливаться и делать пластическую операцию, когда найдет на нее средства.