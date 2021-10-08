passion.ru
1 мин.

Бывшая жена Аршавина показала нового мужчину: «Он был мне очень нужен»

Алиса Аршавина, долгое время страдающая от болезни, подогрела интерес к своей личной жизни снимком с мужчиной. На фото, которое девушка опубликовала в своем Instagram, она позирует с адвокатом Петросом Погосяном и признается ему в чувствах, которые захлестнули ее всего через несколько часов после их встречи.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
1 / 10

Алиса Аршавина

Фото: @arshavina_alisia_7/Instagram

«Спасибо тебе, что сорвался, приехал, оставив свои дела, просто чтобы подставить плечо. Посмеяться, несмотря на то, что физически и это уже сложно сделать. А главное — просто дал энергию, чтобы не выживала, а жила. Очень ценю», — написала бывшая супруга Андрея Аршавина.

Петрос Погосян и Алиса Аршавина

Петрос Погосян и Алиса Аршавина

Фото: @petro_25_official/Instagram

Юрист, в свою очередь, ответил на слова экс-супруги известного футболиста: «Я рад был встрече с тобой, дорогая: поговорить обо всем — где-то посмеяться, где-то погрустить... благодарю. Жду следующей встречи, за честными, душевными разговорами обо всем... Улыбайся. Ты прекрасна».

Аршавина отметила, что успела сблизиться с Петросом: «Он был мне очень нужен. Появился посторонним, а уехал близким».

Напомним, что после скандального развода с Андреем Аршавиным, который ради Алисы оставил ведущую Юлю Барановскую и троих общих детей, бывшая модель серьезно заболела и лишилась носа. Сейчас Аршавина планирует восстанавливаться и делать пластическую операцию, когда найдет на нее средства.

Фото и видео: Instagram