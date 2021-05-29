Бывшая жена Александра Кержакова стала жертвой нападения экс-возлюбленного

Предприниматель Евгений и бывшая супруга знаменитого российского футболиста Александра Кержакова Милана завели отношения в прошлом году. Роман пары был бурным, возлюбленные даже сыграли свадьбу во время путешествия на Мальдивские острова. Но очень быстро отношения избранников стали хуже и Милана с Евгением решили расстаться. Тюльпанова до этого уже высказывалась по поводу абьзивного отношения к ней со стороны молодого человека. Несмотря на это влюбленные еще раз сошлись и расстались снова.

На этот раз бывший возлюбленный подтвердил опасения девушки не словом, а делом. По словам Миланы Евгений приехал ночью к ее дому и хотел поговорить. Спустившись во двор, девушка столкнулась с агрессивным нападением.

«Я вышла, он ударил меня кулаком по лицу, после насильственным путем затащил к себе в машину, не давал выйти, держал мою голову между двумя передними сидениями. Заставлял меня говорить, что я его люблю и выйду за него замуж. Пока я этого не сказала, он меня не отпустил», – делится блогер.

Тюльпанова подробно рассказала о произошедшем в своем Instagram и призвала всех женщин, которые сталкиваются с подобным, не молчать и предавать инциденты огласке.