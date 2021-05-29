Бывшая жена Александра Кержакова стала жертвой нападения экс-возлюбленного
27-летняя телеведущая и блогер сообщила на своей странице в социальной сети о том, что бывший парень Евгений силой заставлял ее признаваться в любви. Девушка была напугана поведением мужчины и обратилась в полицию.
«Нельзя бить, принуждать своей воле, заставлять человека делать то, что он не хочет и думать, что можешь так поступать. Я себя почувствовала как в дикой цивилизации какой-то. Как-то у меня уже была подобная ситуация, я просто побоялась говорить об этом тогда. Никто не имеет права бить, тем более того, кто не может ответить. Это дно», — высказалась Тюльпанова.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: @milana_tulpanova/Instagram
Предприниматель Евгений и бывшая супруга знаменитого российского футболиста Александра Кержакова Милана завели отношения в прошлом году. Роман пары был бурным, возлюбленные даже сыграли свадьбу во время путешествия на Мальдивские острова. Но очень быстро отношения избранников стали хуже и Милана с Евгением решили расстаться. Тюльпанова до этого уже высказывалась по поводу абьзивного отношения к ней со стороны молодого человека. Несмотря на это влюбленные еще раз сошлись и расстались снова.
На этот раз бывший возлюбленный подтвердил опасения девушки не словом, а делом. По словам Миланы Евгений приехал ночью к ее дому и хотел поговорить. Спустившись во двор, девушка столкнулась с агрессивным нападением.
«Я вышла, он ударил меня кулаком по лицу, после насильственным путем затащил к себе в машину, не давал выйти, держал мою голову между двумя передними сидениями. Заставлял меня говорить, что я его люблю и выйду за него замуж. Пока я этого не сказала, он меня не отпустил», – делится блогер.
Тюльпанова подробно рассказала о произошедшем в своем Instagram и призвала всех женщин, которые сталкиваются с подобным, не молчать и предавать инциденты огласке.
Фото и видео: @milana_tulpanova/Instagram
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