Бывшая возлюбленная принца Гарри впервые стала мамой
Фото: Global Look Press
34-летняя певица Элли Голдинг и по совместительству бывшая любовь принца Гарри, который предпочел-таки жениться на Меган Маркл, впервые стала мамой.
Об этом рассказал ее супруг и отец ребенка Каспар Джоплинг.
Фото: @casparjopling
«Мама и ребенок оба здоровы и счастливы. Невероятно благодарен! Я никогда не высказывался о публичном внимании, связанном с работой Элли. Но сейчас, в этот волшебный и личный момент, мы были бы благодарны, если бы смогли наслаждаться приватностью. Спасибо всем», — написал он в своем блоге.
О беременности Элли рассказала в конце февраля в интервью для издания Vogue — на тот момент певица была уже на восьмом месяце беременности и призналась, что это известие стало большой, но приятной неожиданностью для них самих.
Фото: Global Look Press
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