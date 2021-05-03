Бывшая возлюбленная принца Гарри впервые стала мамой

«Мама и ребенок оба здоровы и счастливы. Невероятно благодарен! Я никогда не высказывался о публичном внимании, связанном с работой Элли. Но сейчас, в этот волшебный и личный момент, мы были бы благодарны, если бы смогли наслаждаться приватностью. Спасибо всем», — написал он в своем блоге.

О беременности Элли рассказала в конце февраля в интервью для издания Vogue — на тот момент певица была уже на восьмом месяце беременности и призналась, что это известие стало большой, но приятной неожиданностью для них самих.