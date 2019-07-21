Бывшая возлюбленная принца Гарри пригласила на свадьбу принца Уильяма с супругой

Западные СМИ сообщили, что бывшая возлюбленная британского принца Гарри, певица Элли Голдинг, готовится выйти замуж за арт-дилера Каспара Джоплинга. На свадебную церемонию приглашено все высшее общество, включая принцесс Беатрис и Евгению, их маму Сару Фергюсон, а также герцога и герцогиню Кэмбриджских — принца Уильяма и Кейт Миддлтон. Как отмечает издание Express, вероятнее всего, принц Гарри и его возлюбленная не будут замечены в числе гостей на свадьбе Элли Голдинг и Каспара Джоплинга.
Напомним, с принцем Уильямом и Кейт Миддлтон Элли Голдинг подружилась после их свадьбы в 2011 году. Тогда же между певицей и рыжеволосым принцем Гарри завязались приятельские отношения, а в 2014 году стало известно, что пара распалась спустя два года романа.
(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)
Текст: Наталья Емельянова
Фото: Globallookpress
Видео: YouTube/elliegoulding
Подписывайтесь на страницы passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!