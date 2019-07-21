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Бывшая возлюбленная принца Гарри пригласила на свадьбу принца Уильяма с супругой

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Принц Уильям и Кейт Миддлтон

Фото: Frank Sorge, via www.imago/www.imago-images.de
Элли Голдинг готовится к бракосочетанию.

Западные СМИ сообщили, что бывшая возлюбленная британского принца Гарри, певица Элли Голдинг, готовится выйти замуж за арт-дилера Каспара Джоплинга. На свадебную церемонию приглашено все высшее общество, включая принцесс Беатрис и Евгению, их маму Сару Фергюсон, а также герцога и герцогиню Кэмбриджских — принца Уильяма и Кейт Миддлтон. Как отмечает издание Express, вероятнее всего, принц Гарри и его возлюбленная не будут замечены в числе гостей на свадьбе Элли Голдинг и Каспара Джоплинга.

Напомним, с принцем Уильямом и Кейт Миддлтон Элли Голдинг подружилась после их свадьбы в 2011 году. Тогда же между певицей и рыжеволосым принцем Гарри завязались приятельские отношения, а в 2014 году стало известно, что пара распалась спустя два года романа.

(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)

Текст: Наталья Емельянова

Фото: Globallookpress

Видео: YouTube/elliegoulding

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