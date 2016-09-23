Бывшая возлюбленная Николая Баскова раскритиковала его новый хит

Дуэт Филиппа Киркорова и Николая Баскова «Ибица» явно стал самым скандальным хитом года. Клип на эту песню за месяц набрал 17 миллионов просмотров на YouTube, а многие звезды открыто выразили свое негативное отношение к клипу. Среди тех, кому не понравилась коллаборация «золотого голоса» России и короля отечественной эстрады, оказалась бывшая возлюбленная Николая Баскова Софи Кальчева.
«Было неприятно видеть Николая в таком свете. От Филиппа тоже весьма неожиданно», — цитирует артистку портал StarHit.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Я была во многих странах и видела много представлений, и хочу сказать что шоу "Игра" Николая Баскова это нельзя выразить словами это надо только видеть!!! Настолько красиво, ярко и впечатляюще!!!🙈👍🏻👍🏻👍🏻🌟🌟🌟#Софи#НиколайБасков#Игра#концерт#я#мы#зубдаю#фото @vshirokov
Напомним, о романе Николая Баскова и Софи Кальчевой стало известно в 2014 году — артисты появились вместе на музыкальном конкурсе молодых исполнителей «Новая волна». Отношения пары длились три года, однако так и не закончились свадьбой. В этом году певица впервые призналась, что уже десять лет счастлива в отношениях, и ее 13-летний сын Богдан растет в полной семье. «Натуральный блондин» пока свое счастье не нашел — несмотря на то, что Виктория Лопырева приняла его предложение руки и сердца, поговаривают, что пара не вместе.
Фото: instagram