Бывшая возлюбленная Николая Баскова раскритиковала его новый хит

Дуэт Филиппа Киркорова и Николая Баскова «Ибица» явно стал самым скандальным хитом года. Клип на эту песню за месяц набрал 17 миллионов просмотров на YouTube, а многие звезды открыто выразили свое негативное отношение к клипу. Среди тех, кому не понравилась коллаборация «золотого голоса» России и короля отечественной эстрады, оказалась бывшая возлюбленная Николая Баскова Софи Кальчева.

«Было неприятно видеть Николая в таком свете. От Филиппа тоже весьма неожиданно», — цитирует артистку портал StarHit.