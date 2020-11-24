Бывшая участница «Тату» Юлия Волкова рассказала о рецидиве рака

Экс-участница группы «Тату» Юлия Волкова рассказала о рецидиве рака щитовидной железы, с которым боролась много лет. Об этом она рассказала в эфире телеканала НТВ.

В первом выпуске шоу «Суперстар. Возвращение» рассказала о том, что ей снова приходится бороться со страшной болезнью.

Впервые диагноз Волковой поставили в 2012 году. В это же время ее музыкальная карьера едва не завершилась – на операции по удалению опухоли задели голосовую связку, и певица почти потеряла голос. Чтобы восстановить его, она снова решилась лечь под нож хирурга.

«Дальше я начинаю ряд операций по восстановлению голоса. Я лечу в Германию, не помогает. Каждый год у меня были операции. Последняя — в Корее, в Сеуле», – рассказывает девушка.

После многолетней борьбы за свое здоровье Юлии удалось победить рак и даже вернуть голос, хотя певица не уверена, что готова вернуться на сцену. Недавно, однако, она узнала, что у нее рецидив рака.

«Ты за день проживаешь несколько лет жизни. Ты не знаешь, как, что. Это невозможно принять», – говорит Волкова.

Сейчас Юлия решилась на участие в одном проекте, «Суперстар. Возвращение» на НТВ.