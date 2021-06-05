Бывшая супруга нового мужа Анастасии Макеевой назвала сумму алиментов на четверых детей
Старший сын пары Андрей переехал из Словении, где проживала большая семья, в Москву к отцу. В то время как трое младших детей остались со Светланой.
Актриса и строитель недавно сыграли роскошную свадьбу и постоянно признаются в любви друг к другу в своих социальных сетях. Как известно, отношения возлюбленных разгорелись в момент, когда мужчина находился в браке с бывшей супругой и приехал в Москву на заработки.
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Фото: @makeevan/Instagram
На данный момент Анастасия и Роман счастливы вместе, а Светлане приходиться заботиться о троих детях в новой стране самостоятельно. Многодетная мать рассказала в своем личном блоге о том, что не получала помощи от отца детей с февраля этого года, но выиграла суд по алиментам.
«Назначили по 25 тысяч на каждого ребенка, но будет ли он их выплачивать — вопрос», – отмечает Светлана.
Несмотря на небольшие выплаты, положенные по закону, бывшая жена строителя сомневается, есть ли у него деньги на поддержку своих же детей. Вместе с актрисой мужчина ведет явно не бедную жизнь. Пара часто летает отдыхать, покупает дорогие вещи и наслаждается жизнью. Но предназначены ли эти средства на детей от бывшей супруги?
Фото и видео: @svetamalkova/Instagram, @malkov_roman_mr/Instagram, @makeevan/Instagram Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram