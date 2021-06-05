Бывшая супруга нового мужа Анастасии Макеевой назвала сумму алиментов на четверых детей

Старший сын пары Андрей переехал из Словении, где проживала большая семья, в Москву к отцу. В то время как трое младших детей остались со Светланой.

Актриса и строитель недавно сыграли роскошную свадьбу и постоянно признаются в любви друг к другу в своих социальных сетях. Как известно, отношения возлюбленных разгорелись в момент, когда мужчина находился в браке с бывшей супругой и приехал в Москву на заработки.