Бывшая супруга Эминема попыталась покончить с собой

Подробности инцидента пока не раскрываются.

Попытка самоубийства произошла еще 30 июля, сейчас женщину отпустили домой, оказав ей медицинскую и психологическую помощь.

Стоит отметить, что это уже вторая попытка суицида у Скотт – первая произошла в 2015 году. В тот раз женщину удалось спасти, в результате ее попыток покончить с собой больше никто не пострадал.

Пара познакомилась в школе, это произошло еще в конце 80-х. В конце 90-х они сыграли свадьбу, затем развелись и снова сошлись. У экс-супругов есть общая дочь по имени Холли Джейд, девушке исполнилось 25 лет.