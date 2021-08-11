Бывшая супруга Эминема попыталась покончить с собой
Ким Скотт, экс-супругу рэпера Эминема, доставили в больницу в штате Мичиган после попытки суицида. Как пишет издание TMZ, о происшествии в полицию сообщил прохожий, заявив, что на территории дома кто-то пытается совершить самоубийство.
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Фото: AMPAS/Keystone Press Agency
Прибывшие на место происшествия полицейские обнаружили Ким Скотт и большие лужи крови. С трудом женщину скрутили и увезли в больницу.
Подробности инцидента пока не раскрываются.
Попытка самоубийства произошла еще 30 июля, сейчас женщину отпустили домой, оказав ей медицинскую и психологическую помощь.
Стоит отметить, что это уже вторая попытка суицида у Скотт – первая произошла в 2015 году. В тот раз женщину удалось спасти, в результате ее попыток покончить с собой больше никто не пострадал.
Пара познакомилась в школе, это произошло еще в конце 80-х. В конце 90-х они сыграли свадьбу, затем развелись и снова сошлись. У экс-супругов есть общая дочь по имени Холли Джейд, девушке исполнилось 25 лет.
Фото: Global Look press
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