Бывшая супруга Александра Маршала опровергла его госпитализацию

О том, что артист попал в больницу, сообщил Telegram-канал «Комсомольской правда». Говорилось, что 63-летний знаменитый исполнитель находится в предынсультном состоянии. Якобы его привезли в больницу в подмосковной Барвихе. Известно, что артисту стало плохо вечером 3 марта.

По информации Миньковой, ничего из этого не соответствует действительности. «Господи, ничего это не соответствует. Человек уже не может просто в больницу зайти, ну это просто катастрофа! Все с ним в порядке», - прокомментировала она РИА ФАН.