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Бывшая супруга Александра Маршала опровергла его госпитализацию

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Фото: instagram.com/marshalsinger

Информация о том, что российского певца, бывшего солиста советской рок-группы «Парк Горького» Александра Маршала госпитализировали в Московской области, не соответствует действительности, заявила бывшая супруга и директор исполнителя Наталья Минькова.

О том, что артист попал в больницу, сообщил Telegram-канал «Комсомольской правда». Говорилось, что 63-летний знаменитый исполнитель находится в предынсультном состоянии. Якобы его привезли в больницу в подмосковной Барвихе. Известно, что артисту стало плохо вечером 3 марта.

По информации Миньковой, ничего из этого не соответствует действительности. «Господи, ничего это не соответствует. Человек уже не может просто в больницу зайти, ну это просто катастрофа! Все с ним в порядке», - прокомментировала она РИА ФАН.

Недавно артист вспомнил об успехе прославившей его группы «Парк Горького». По словам Александра, повторить мировой успех группы «Парк Горького» удалось очень небольшому числу российских коллективов. В легендарной группе Маршал в качестве вокалиста заменил Николая Носкова, в течение долгого времени являвшегося главным солистом коллектива, а также автором части хитов «Парка Горького». Вопреки всем слухам об отношениях Маршала и Носкова, артисты до сих пор поддерживают связь.

Фото: Instagram/@marshalsinger

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