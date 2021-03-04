Бывшая супруга Александра Маршала опровергла его госпитализацию
Фото: instagram.com/marshalsinger
О том, что артист попал в больницу, сообщил Telegram-канал «Комсомольской правда». Говорилось, что 63-летний знаменитый исполнитель находится в предынсультном состоянии. Якобы его привезли в больницу в подмосковной Барвихе. Известно, что артисту стало плохо вечером 3 марта.
По информации Миньковой, ничего из этого не соответствует действительности. «Господи, ничего это не соответствует. Человек уже не может просто в больницу зайти, ну это просто катастрофа! Все с ним в порядке», - прокомментировала она РИА ФАН.
Недавно артист вспомнил об успехе прославившей его группы «Парк Горького». По словам Александра, повторить мировой успех группы «Парк Горького» удалось очень небольшому числу российских коллективов. В легендарной группе Маршал в качестве вокалиста заменил Николая Носкова, в течение долгого времени являвшегося главным солистом коллектива, а также автором части хитов «Парка Горького». Вопреки всем слухам об отношениях Маршала и Носкова, артисты до сих пор поддерживают связь.
Фото: Instagram/@marshalsinger
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