Бывшая сотрудница Yeezy подала в суд на Канье Уэста

Лесли работала на Yeezy в качестве помощника дизайнера. Теперь она добивается взыскания штрафа в соответствии трудовым законодательством Калифорнии. Кроме того, она потребовала возместить гонорары адвокатов и любого другого средства правовой защиты, которое суд может счесть подходящим. Сумма иска не раскрывается.

Канье Уэст уже сталкивался с судебным иском от постановщиков оперы «Навуходоносор». Звезда задолжал сотрудникам заработную плату и был обвинен в «невыплате минимальной заработной платы и сверхурочных».

При этом рэпер включен в список звезд-миллиардеров. Главный актив знаменитости - обувной бренд Yeezy, известный массивными кроссовками по цене от 200 долларов за пару. Уэст владеет им единолично, но стоимость компании зависит от Adidas, которая производит, продвигает товар. Рэпер получает примерно 11% годовой выручки Yeezy, которая в 2019 году составила около 1,3 миллиарда долларов. В апреле 2020 года Forbes оценил бренд в 1,26 миллиарда долларов.