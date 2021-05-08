Бывшая сотрудница Yeezy подала в суд на Канье Уэста
Фото: Global Look Press
Как уточнила девушка, компания заставляла бесплатно работать сверхурочно и не выплатила ей компенсацию за командировки в Вайоминг и Париж. Талия Лесли утверждает, что Yeezy регулярно ошибочно классифицирует сотрудников как независимых подрядчиков, несмотря на то, что они выполняют обязанности штатных работников компании. Это, в свою очередь, лишает их заработной платы и других льгот.
Лесли работала на Yeezy в качестве помощника дизайнера. Теперь она добивается взыскания штрафа в соответствии трудовым законодательством Калифорнии. Кроме того, она потребовала возместить гонорары адвокатов и любого другого средства правовой защиты, которое суд может счесть подходящим. Сумма иска не раскрывается.
Канье Уэст уже сталкивался с судебным иском от постановщиков оперы «Навуходоносор». Звезда задолжал сотрудникам заработную плату и был обвинен в «невыплате минимальной заработной платы и сверхурочных».
При этом рэпер включен в список звезд-миллиардеров. Главный актив знаменитости - обувной бренд Yeezy, известный массивными кроссовками по цене от 200 долларов за пару. Уэст владеет им единолично, но стоимость компании зависит от Adidas, которая производит, продвигает товар. Рэпер получает примерно 11% годовой выручки Yeezy, которая в 2019 году составила около 1,3 миллиарда долларов. В апреле 2020 года Forbes оценил бренд в 1,26 миллиарда долларов.
Фото: Global Look Press
Подписывайтесь на страницы passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!