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Бывшая сотрудница клиники пытается продать снимки болеющей Анастасии Заворотнюк

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Анастасия Заворотнюк и Петр Чернышев

Фото: Instagram Анастасии Заворотнюк

В Сети «всплыли» свежие фото и видео актрисы.

Состояние здоровья Анастасии Заворотнюк стало едва ли не главной темой последних недель.

Актриса, которой диагностирована опухоль головного мозга, находится на лечении в одной из частных московских клиник. Поскольку окружение «прекрасной няни» предпочитает не распространяться о ее здоровье, вся информация поступает от соседей, друзей и прочих не самых надежных источников. Так, многим очень интересно, как сейчас выглядит Анастасия. Как сообщил портал Dni.ru, одна из сотрудниц клиники, где лечится Заворотнюк, позвонила им с предложением о продаже свежих фотографий и видеозаписей с актрисой. «У меня есть видео Заворотнюк в больнице, снятое мной лично, и 17 фотографий, сделанные в период с 15 сентября по 25 сентября 2019 года. Я со вчерашнего дня (26 сентября, –прим.ред.) в этом медучреждении не работаю. Готова передать все записи анонимно. За вознаграждение», — цитирует портал женщину.

Напомним, старшая дочь Анастасии Заворотнюк, 24-летняя Анна, опубликовала в блоге заявление, в котором попросила оставить свою семью в покое: «Журналисты, оставьте меня и мою семью в покое, и спасибо тем людям, кто искренне желает добра».

Больше об Анастасии Заворотнюк вы можете прочитать здесь.

Фото: Instagram, Starface

Видео: YouTube

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