Бывшая сотрудница клиники пытается продать снимки болеющей Анастасии Заворотнюк

Актриса, которой диагностирована опухоль головного мозга, находится на лечении в одной из частных московских клиник. Поскольку окружение «прекрасной няни» предпочитает не распространяться о ее здоровье, вся информация поступает от соседей, друзей и прочих не самых надежных источников. Так, многим очень интересно, как сейчас выглядит Анастасия. Как сообщил портал Dni.ru, одна из сотрудниц клиники, где лечится Заворотнюк, позвонила им с предложением о продаже свежих фотографий и видеозаписей с актрисой. «У меня есть видео Заворотнюк в больнице, снятое мной лично, и 17 фотографий, сделанные в период с 15 сентября по 25 сентября 2019 года. Я со вчерашнего дня (26 сентября, –прим.ред.) в этом медучреждении не работаю. Готова передать все записи анонимно. За вознаграждение», — цитирует портал женщину.