Бывшая солистка «Демо» Саша Зверева показала новорожденного малыша

Пол ребенка певица пока не раскрыла, но подписчики активно поздравляют Сашу с появлением на свет малыша.

«Сашечка, поздравляю тебя и Дена с малышкой❤️ здоровья маме и малышу.», «Огромного счастья и благополучия, поздравляем💗💋», «Поздравляю!!! Счастья и здоровья Звездочке))) И вам скорейшего восстановления!)», «Боже! Прекрасно! Саша! Пусть вам будет самое большое счастье всегда!!!», - радуются за молодых родителей подписчики.

(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)

Саша Зверева прославилась в качестве солистки группы «Демо», самой известной песней которых стал хит «Солнышко». Певица трижды была замужем. О первом супруге Саши известно немного - он является банкиром. В этом браке у Зверевой родились дочь Василиса и Сын Макар. Второй раз Саша вышла замуж за диджея Дмитрия Алмазова. У пары родился Сын Лев. С 2020 года певица замужем за американцем Деном Уолбаном, который и является отцом четвертого ребенка исполнительницы.