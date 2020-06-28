Бывшая солистка «Демо» Саша Зверева показала новорожденного малыша
Фото: Instagram/ @sashazvereva
27 июня Саша Зверева обрадовала поклонников долгожданной новостью - она стала мамой в четвертый раз. И вот, после родов, которые прошли дома у певицы и ее супруга Дена, Саша решила поделиться с подписчиками первыми снимками малыша и рассказать о том, как ребенок появлялся на свет.
«Звёздочка благополучно доставлена на Землю ⭐️✨🌎 💚Мой самый красивый и глубокий опыт💚 🌟Всем сердцем наша семья принимает ваши поздравления 🌟 🌈Восстанавливаюсь и готовлюсь вам многое рассказать🌈 В том числе ответы на главные вопросы. Мы уже ВСЁ ЗНАЕМ 💚», - поделилась новоиспеченная мама в своем Инстаграм.
Пол ребенка певица пока не раскрыла, но подписчики активно поздравляют Сашу с появлением на свет малыша.
«Сашечка, поздравляю тебя и Дена с малышкой❤️ здоровья маме и малышу.», «Огромного счастья и благополучия, поздравляем💗💋», «Поздравляю!!! Счастья и здоровья Звездочке))) И вам скорейшего восстановления!)», «Боже! Прекрасно! Саша! Пусть вам будет самое большое счастье всегда!!!», - радуются за молодых родителей подписчики.
(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)
Саша Зверева прославилась в качестве солистки группы «Демо», самой известной песней которых стал хит «Солнышко». Певица трижды была замужем. О первом супруге Саши известно немного - он является банкиром. В этом браке у Зверевой родились дочь Василиса и Сын Макар. Второй раз Саша вышла замуж за диджея Дмитрия Алмазова. У пары родился Сын Лев. С 2020 года певица замужем за американцем Деном Уолбаном, который и является отцом четвертого ребенка исполнительницы.
Фото и видео: Instagram/@sashazvereva
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