Бывшая принцесса Люксембурга Тесси Антони стала мамой в третий раз
Бывшая принцесса Люксембурга Тесси Антони в третий раз стала мамой. На свет появился сын Теодор — первый общий ребенок с ее новым супругом Фрэнком Флосселем.
По этому случаю Тесси опубликовала в своем блоге сразу два поста. В первом из них ее старший сын рассказывает о пополнении в семействе.
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Фото: @tessy_from_luxembourg
«Я рад сообщить, что у нас с Ноа и Джулией родился брат, которого назвали Теодором. Он чувствует себя хорошо и находится в больнице вместе с моей мамой», — рассказал он.
Сегодня Тесси опубликовала первое фото с малышом и своим супругом и получила поздравления от поклонников.
О том, что бывшая жена принца Луи готовится в третий раз стать мамой, стало известно в феврале.
«Весна — идеальное время для выращивания самых нежных цветов», — трогательно рассказала она о беременности в своем личном блоге.
Тесси Антони и Фрэнк Флоссель встречаются уже несколько лет, однако о романе с ним стало известно только в прошлом году. Для самой Тесси новорожденный малыш стал третьим, для ее супруга — вторым.
Фото: Instagram Тесси Антони
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