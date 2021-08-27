Бывшая принцесса Люксембурга Тесси Антони стала мамой в третий раз

Бывшая принцесса Люксембурга Тесси Антони в третий раз стала мамой. На свет появился сын Теодор — первый общий ребенок с ее новым супругом Фрэнком Флосселем.

По этому случаю Тесси опубликовала в своем блоге сразу два поста. В первом из них ее старший сын рассказывает о пополнении в семействе.