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Бывшая принцесса Люксембурга Тесси Антони стала мамой в третий раз

У нее и ее супруга Фрэнка Флосселя появился первый общий ребенок. О беременности они рассказала в феврале. О романе пары стало известно в прошлом году, а в июле 2020 они сыграли скромную свадьбу, куда пригласили только самых близких.
Бывшая принцесса Люксембурга Тесси Антони стала мамой в третий раз

Бывшая принцесса Люксембурга Тесси Антони в третий раз стала мамой. На свет появился сын Теодор — первый общий ребенок с ее новым супругом Фрэнком Флосселем.

По этому случаю Тесси опубликовала в своем блоге сразу два поста. В первом из них ее старший сын рассказывает о пополнении в семействе.

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Тесси Антони с мужем и новорожденным сыном

Фото: @tessy_from_luxembourg

«Я рад сообщить, что у нас с Ноа и Джулией родился брат, которого назвали Теодором. Он чувствует себя хорошо и находится в больнице вместе с моей мамой», — рассказал он.

Сегодня Тесси опубликовала первое фото с малышом и своим супругом и получила поздравления от поклонников.

О том, что бывшая жена принца Луи готовится в третий раз стать мамой, стало известно в феврале.

«Весна — идеальное время для выращивания самых нежных цветов», — трогательно рассказала она о беременности в своем личном блоге.

Тесси Антони и Фрэнк Флоссель встречаются уже несколько лет, однако о романе с ним стало известно только в прошлом году. Для самой Тесси новорожденный малыш стал третьим, для ее супруга — вторым.

Фото: Instagram Тесси Антони

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