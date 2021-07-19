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Бывшая невестка Федора Бондарчука Тата Мамиашвили рассекретила беременность

31-летняя Тата Мамиашвили опубликовала трогательное фото с мужем, на котором видно большой живот.
Бывшая невестка Федора Бондарчука Тата Мамиашвили рассекретила беременность

Тата Мамиашвили, бывшая возлюбленная Сергея Бондарчука, сына режиссера, рассекретила беременность.

Красивой и нежной соместной фото она поздравила с днем рождения своего возлюбленного супруга, музыканта Филиппа Фролова.

«С Днем Рождения, мой самый лучший Человек. Подарок с меня», – нежно подписала публикацию Тата.

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Тата Мамиашвили

Фото: @tatamamik

На совместной фотографии отчетливо видео подросший живот, супруг держит Тату в объятиях и нежно гладит ей живот.

В комментариях подписчики тепло поздравили девушку с радостной новостью, первой комментарий оставила родная сестра Таты.

От брака с Сергеем Бондарчуком у Таты уже есть две дочери, они поженились в мае 2012 года, а в конце 2019 года их брак распался.

После развода обе дочери пары Рита и Вера остались жить с матерью. За своего нового возлюбленного, музыканта Филиппа Фролова, девушка вышла замуж в 2020 году. При этом дата торжества совпала с днем похорон бабушки ее бывшего супруга, матери Федора Бондарчука Ирины Скобцевой.

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