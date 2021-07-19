Бывшая невестка Федора Бондарчука Тата Мамиашвили рассекретила беременность
Тата Мамиашвили, бывшая возлюбленная Сергея Бондарчука, сына режиссера, рассекретила беременность.
Красивой и нежной соместной фото она поздравила с днем рождения своего возлюбленного супруга, музыканта Филиппа Фролова.
«С Днем Рождения, мой самый лучший Человек. Подарок с меня», – нежно подписала публикацию Тата.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: @tatamamik
На совместной фотографии отчетливо видео подросший живот, супруг держит Тату в объятиях и нежно гладит ей живот.
В комментариях подписчики тепло поздравили девушку с радостной новостью, первой комментарий оставила родная сестра Таты.
От брака с Сергеем Бондарчуком у Таты уже есть две дочери, они поженились в мае 2012 года, а в конце 2019 года их брак распался.
После развода обе дочери пары Рита и Вера остались жить с матерью. За своего нового возлюбленного, музыканта Филиппа Фролова, девушка вышла замуж в 2020 году. При этом дата торжества совпала с днем похорон бабушки ее бывшего супруга, матери Федора Бондарчука Ирины Скобцевой.