Бывшая любовница режиссера Станислава Говорухина и мать его внебрачного сына решила побороться за наследство

Актриса Анастасия Мартцинковская, которая заявляет, что 14 лет назад родила сына от Станислава Сергеевича Говорухина 14 лет назад, на днях обратилась с иском к супруге режиссера Галине Говорухиной «Об установлении факта признания отцовства и вступления в наследство». Об этом сообщает РЕН-ТВ.
Еще в прошлом году после смерти Станислава Сергеевича Анастасия выступила в СМИ и призналась, что режиссер знал о младшем внебрачном сыне и несколько раз помогал финансово. «По огромной просьбе моих друзей я документы сейчас благополучно спрятала, потому что один из них гласит, что я обязуюсь не беспокоить Говорухина и его семью, второй документ о том, что я получила эквивалент 12 тысяч долларов от Шабтая Калмановича (известный бизнесмен и друг Говорухина, — прим. ред.). И нотариусы, которые вели дела Шабтая Генриховича и Станислава Сергеевича, мне сделали нотариально заверенные копии», — сообщила Мартцинковская в интервью РЕН-ТВ.
Анастасия уже пыталась подать заявление о том, что Давид претендует на наследство Говорухина как его сын. Однако документ не был принят из-за того, что в рамках действующего законодательства 14-летний подросток должен самостоятельно заполнить все документы. Но Давид это сделать не может: писать мальчик не научился из-за проблем со здоровьем.
Кроме того, адвокаты предупредили женщину, что большой проблемой может стать невозможность провести анализ ДНК. Но Анастасия не сдается: «Чарли Чаплина эксгумировали, а он был великий человек. И девочка доказала, хотя у нее не было больного ребенка. А я ради своего ребенка пойду на все! Я не то что буду бороться... Я считаю: мой ребенок достоин быть счастливым».
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Текст: Мария Мельникова
Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press, Facebook