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Бывшая любовница режиссера Станислава Говорухина и мать его внебрачного сына решила побороться за наследство

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Станислав Говорухин

Фото: Global Look Press
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37-летняя актриса Анастасия Мартцинковская подала иск на вдову легендарного режиссера Станислава Сергеевича Говорухина.

Актриса Анастасия Мартцинковская, которая заявляет, что 14 лет назад родила сына от Станислава Сергеевича Говорухина 14 лет назад, на днях обратилась с иском к супруге режиссера Галине Говорухиной «Об установлении факта признания отцовства и вступления в наследство». Об этом сообщает РЕН-ТВ.

Еще в прошлом году после смерти Станислава Сергеевича Анастасия выступила в СМИ и призналась, что режиссер знал о младшем внебрачном сыне и несколько раз помогал финансово. «По огромной просьбе моих друзей я документы сейчас благополучно спрятала, потому что один из них гласит, что я обязуюсь не беспокоить Говорухина и его семью, второй документ о том, что я получила эквивалент 12 тысяч долларов от Шабтая Калмановича (известный бизнесмен и друг Говорухина, — прим. ред.). И нотариусы, которые вели дела Шабтая Генриховича и Станислава Сергеевича, мне сделали нотариально заверенные копии», — сообщила Мартцинковская в интервью РЕН-ТВ.

Анастасия уже пыталась подать заявление о том, что Давид претендует на наследство Говорухина как его сын. Однако документ не был принят из-за того, что в рамках действующего законодательства 14-летний подросток должен самостоятельно заполнить все документы. Но Давид это сделать не может: писать мальчик не научился из-за проблем со здоровьем.

Кроме того, адвокаты предупредили женщину, что большой проблемой может стать невозможность провести анализ ДНК. Но Анастасия не сдается: «Чарли Чаплина эксгумировали, а он был великий человек. И девочка доказала, хотя у нее не было больного ребенка. А я ради своего ребенка пойду на все! Я не то что буду бороться... Я считаю: мой ребенок достоин быть счастливым».

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Текст: Мария Мельникова

Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press, Facebook

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