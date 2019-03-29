Бывшая любовница режиссера Станислава Говорухина и мать его внебрачного сына решила побороться за наследство

Актриса Анастасия Мартцинковская, которая заявляет, что 14 лет назад родила сына от Станислава Сергеевича Говорухина 14 лет назад, на днях обратилась с иском к супруге режиссера Галине Говорухиной «Об установлении факта признания отцовства и вступления в наследство». Об этом сообщает РЕН-ТВ.

Еще в прошлом году после смерти Станислава Сергеевича Анастасия выступила в СМИ и призналась, что режиссер знал о младшем внебрачном сыне и несколько раз помогал финансово. «По огромной просьбе моих друзей я документы сейчас благополучно спрятала, потому что один из них гласит, что я обязуюсь не беспокоить Говорухина и его семью, второй документ о том, что я получила эквивалент 12 тысяч долларов от Шабтая Калмановича (известный бизнесмен и друг Говорухина, — прим. ред.). И нотариусы, которые вели дела Шабтая Генриховича и Станислава Сергеевича, мне сделали нотариально заверенные копии», — сообщила Мартцинковская в интервью РЕН-ТВ.