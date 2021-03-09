Бывшая коллега Петросяна высказалась о его браке с Брухуновой

Юмористка Светлана Рожкова некоторое время назад исчезла со сцены, однако решила вернуться – с новой большой программой. В преддверии возвращения Рожкова пообщалась с журналистами «Стархит» и рассказала о том, почему ушла со сцены, а также об отношениях с коллегой, Евгением Петросяном, и его браке с молодой супругой.

Оказалось, что артистка боролась с серьезным заболеванием – ей поставили диагноз билиарный цирроз печени, а позже она переболела коронавирусом:

«Творческий год начался — артисты его так долго ждали! Я вспомнила старые свои номера, а также освежила программу новыми шутками. Так что с удовольствием покажу то, что придумала во время карантина. В плане болезни все стабильно, тьфу-тьфу, плюю через левое плечо. Мне слегка поменяли тактику лечения, так как я переболела ковидом. Коронавирус не положительно сказался на моем самочувствии, но я в строю, и начинаю гастролировать с 8 марта. Думаю, что это пойдет мне на пользу, ведь сцена лечит!». Рожкова также рассказала об отношениях с бывшим коллегой, Евгением Петросяном, и его браке с молодой помощницей Еленой Брухуновой.

«С Евгением Вагановичем у нас не изменились отношения, мы с ним все раскланиваемся, как и прежде, беседуем. К его супруге Татьяне отношусь очень доброжелательно. Ему же жить, ему и выбирать! Год назад у них родился сын. Чудесный мальчик! Евгений Ваганович его сильно любит. Я к этой ситуации не отношусь как-то недоброжелательно, ну а как иначе?» —говорит Рожкова.