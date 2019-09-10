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Бывшая и нынешняя возлюбленные Максима Виторгана нежно поздравили его с 47-летием

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Максим Виторган и Ксения Собчак во времена своего брака

Фото: Instagram

Ксения Собчак также показала, какой подарок сделал Платон для отца.

Максим Виторган 10 сентября отмечает 47-й день рождения. Актер в праздничный день заранее поблагодарил всех за поздравления, которые будет получать.

Максим Виторган и Ксения Собчак

В Instagram именинник опубликовал забавное фото и попросил в свой день рождения сделать доброе дело. «47 ( сорок семь). С каждым годом этот день все страннее. Но он пока есть, хотя бы раз в году и этим надо пользоваться. Спасибо всем заранее за поздравления! Если, вдруг, захотите совместить приятное с полезным, пройдите по ссылке в шапке профиля, выберите назначение «День рождения со смыслом» и поздравьте меня переводом любой суммы в благотворительный фонд #бюродобрыхдел @burodd , попечителем которого я являюсь уже много лет. Я, например, так и сделал с утра пораньше и мне сразу белье стало мягче, еда вкуснее, а шампанское игристее!», - написал именинник (орфография, пунктуация и стилистика авторов в тексте сохранены, — прим. ред.).

К поздравлениям присоединились бывшая жена Виторгана Ксения Собчак и их маленький сын Платон. «Дорогой папа Максим!Не знаю,почему наш юный Шишкин решил именно этим дубом поздравить тебя с днем рождения,но начав приклеивать лепестки,я пожалела,что это не цветок-с ним все было бы сильно проще. Свети всегда,и обогревай всех своих близких и любимых людей ,как только ты и умеешь!!!! С днем рождения,наш самый лучший в мире папа @mvitorgan !!!!», - написала Ксения, показав фотографию малыша Платончика.

Нынешняя молодая возлюбленная Максима Виторгана не так красноречива и сдержанно поздравила своего мужчину с днем рождения. «Сегодня твой день», - написала Нино Нинидзе под совместной с Максимом фотографией, опубликованной в сториз.

Максим и Нино

Фото: Instagram

Напомним, Виторган и Нинидзе начали встречаться летом и сейчас отдыхают в Норвегии. А Ксения Собчак через несколько дней выйдет замуж за Константина Богомолова.

Текст: Галина Нежнева

Фото и видео: Instagram

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